Anitta e Marília Mendonça vão lançar música juntas

Duas grandes estrelas da música nacional vão se unir pela primeira vez para lançar uma música. Misturando pop e sertanejo, Some que ele vem atrás, nome do single, deve ser lançado na próxima semana. Elas não revelaram nenhum detalhe sobre a parceria ou teasers. Só postaram, na sexta à noite, a capa do single. Foi o suficiente para deixar fãs ansiosos. Será que dá tempo delas cantarem juntas ao vivo antes do Léo, filho de Marília Mendonça, nascer?

