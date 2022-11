Esquenta Black Friday: carrinhos de bebê com até 30% de desconto

Que tal aproveitar o Esquenta Black Friday da Amazon para completar o enxoval e aguardar a chegada do pequeno com tudo o que você precisa? Um dos itens mais indispensáveis da lista – o carrinho de bebê – está com descontos de até 30%, além, é claro, da facilidade na entrega. Abaixo, você confere as melhores ofertas.

1) Travel System Mobi – modelo 2022, dacSafety1st: R$1920,00

2) Travel System Jetty 3.0 Trio, Cosco: R$1099,00

3) Travel System Mobi – modelo 2022, Safety1st: R$1920,00

4) Carrinho de Bebê Keep, Cosco: R$299,00

5) Travel System Discover Trio Isofix, Safety 1st: R$2779,00

6) Carrinho de Bebê Lila CP², Maxi-Cosi: R$3.199,00

7) Travel System Mobi, Safety 1st: R$1799,00

Continua após a publicidade

8) Carrinho de Bebê Moodd Quinny: R$3522,54

9) Travel System Mobi – modelo 2022, Safety1st: R$1950,00

10) Travel System Discover Trio Isofix, Safety 1st: R$2249,00

11) Carrinho Nano, Kiddo: R$1119,00

12) Carrinho de Bebê VNC Quinny Graphite Twist: R$2911,90

13) Carrinho de Bebê Moodd Quinny: R$3522,54

14) Carrinho de Bebê Joie Pact Ember 0 a 15kg: R$1599,00

15) Travel System Mobi, Safety 1st: R$1899,00

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na segunda-feira (14) e podem estar sujeitos a alterações.

Relacionadas Família 7 dicas para economizar no enxoval do bebê