Cascão dá exemplo de como se proteger do coronavírus

Impedir a transmissão do novo coronavírus é uma missão coletiva. Por isso, a Turma da Mônica usou um de seus personagens mais conhecidos para passar um recado importante às crianças e aos adultos: lavar as mãos. Conhecido por não gostar de tomar banho, o Cascão apareceu no perfil oficial da famosa história em quadrinho de um jeito nunca visto antes.

Ao lado da turma do bairro do Limoeiro e na frente de uma pia, o personagem se prepara para higienizar as mãos e o antebraço, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, com sabão e água. Tudo isso sorrindo, ou seja, se até o Cascão enfrentou o medo da água, podemos e necessitamos fazer isso com frequência.

Até o momento, a publicação já alcançou quase 8 mil compartilhamentos. Na legenda, o recado foi reforçado: “Já lavaram as mãos? Esta é a principal forma de se prevenir contra o novo coronavírus”. O usuário oficial da Turma da Mônica também colocou a foto do personagem no perfil para chamar ainda mais atenção.

Já lavaram as mãos? Esta é a principal forma de se prevenir contra o novo coronavírus. pic.twitter.com/oRrA6dXavX — Turma da Mônica 🧼💦 (@TurmadaMonica) March 13, 2020

Como incluir as crianças na rede de informações sobre o Covid-19

Com a suspensão de aulas e em forte potencial de contágio, as crianças precisam ser envolvidas nas informações de prevenção ao novo coronavírus. Afinal, eles acabam entrando mais em contato por conta da necessidades de apoio na realização de tarefas diárias e pelas brincadeiras com outras crianças que possam estar dentro de casa. Por isso, é preciso explicar, de acordo com o nível de entendimento dela, que lavar as mãos e cobrir a boca e o nariz antes de espirrar ou tossir, por exemplo, são medidas importantes. Além disso, elas precisam ser instruídas e receber exemplo de que itens pessoais, como talheres e escova de dente, não devem ser compartilhados.

O apresentador Luciano Huck compartilhou com o seguidores uma conversa interativa que teve com a sua filha mais nova, a Eva, sobre a pandemia do coronavírus. Com tranquilidade e sem gerar pânico, o Huck conseguiu explicar que vivemos um momento delicado, mas mostrando à pequena que lavar as mãos é uma forma de proteção. No vídeo, ele joga água e sementes em um recipiente, pedindo a Eva para que ela coloque o dedo no local. Depois, com detergente na mãe, a garota repete a experiência, mas sem entrar em contato com as sementes, mostrando didaticamente que o sabão consegue remover os vírus, como Covid-19, de nossas mãos.