Mulheres inspiradoras viram personagens da Turma da Mônica em exposição

Março é o mês que representa a nossa a luta diária por direitos e reconhecimento. E a Turma da Mônica faz uma homenagem emocionante e carinhosa a todas as mulheres com a mostra As Donas da Rua da História, em cartaz no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista em São Paulo, até dia 17 de março.⠀

A exposição lembra 19 mulheres que marcaram a humanidade com suas ações revolucionárias. Elas são representadas por meio das personagens, ilustradas por Maurício de Sousa e equipe. A gente vê Magali como Tarsila do Amaral, Mônica como Rachel de Queiroz, Frida Khalo e até Silvia Grecco, a mãe narradora que tanto emocionou o mundo com sua dedicação ao filho deficiente auditivo.

Outras brasileiras estão representadas na mostra, como: a jogadora de basquete Janeth, nosso destaque no futebol feminino, Formiga, a bióloga Neiva Guedes, que contribuiu para a preservação da arara azul no Pantanal, retratada pela personagem Rosinha, a escritora Carolina de Jesus, entre outras. A história de cada uma e o feito alcançado estão explicados em cada gravura.

“A ideia é sempre destacar mulheres que inspirem outras a serem o que quiserem ser. Estamos atentos a datas, eventos importantes e a assuntos que estão em pauta nas mídias e nas redes sociais,” explica Mônica Sousa, criadora do projeto e diretora executiva da Mauricio de Sousa Produções.

O Donas da Rua existe há quatro anos e foi criado justamente para fomentar o empoderamento de meninas. O projeto conta com o apoio institucional da ONU Mulheres. “As Donas da Rua da História são homenagens a grandes nomes que fizeram a diferença na história da humanidade. Já são 31 mulheres e não vamos parar por aí. Queremos dar visibilidade a histórias de mulheres inspiradoras para conscientizar de que todas são capazes de fazer a diferença,” diz Monica.

Uma composição inédita no projeto foi a ilustração de duas homenageadas, lado a lado: a dupla campeã olímpica Martine Grael e Kahena Kunze. As atletas são representadas pelas personagens Denise e Aninha, sendo que está é a primeira vez em que duas personagem aparecem na mesma gravura, reforçando a importância da colaboração entre mulheres.

Para quem for conferir a exposição, há uma atração a mais: o famoso trono forrado de Sansões estará disponível para selfies. É para aproveitar mesmo! ⠀