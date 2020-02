Shakes gelados eliminam 5 kg no mês

A perda de peso varia de pessoa para pessoa. Só siga esta dieta se estiver saudável

Aproveite o calor da estação para secar com uma fórmula refrescante: o shake caseiro gelado. A temperatura baixa das receitas é o grande diferencial, pois reforça a perda de peso: “quando o líquido gelado entra no organismo, ele faz o metabolismo trabalhar mais para manter a temperatura interna do corpo”, explica a nutricionista Roseli Ueno Ninomiya, que completa: “e, nesse processo, ocorre uma maior queima de gordura”.

Além dessa ajuda no emagrecimento, os shakes sugeridos pela especialista trazem outros benefícios: são ricos em cálcio, equilibram o funcionamento do intestino, seguram a fome e

combatem a TPM. Segundo a nutricionista, você pode usar as bebidas para substituir uma refeição ou um lanche – o da manhã ou o da tarde – por dia. Se quiser trocar a refeição, poderá eliminar até 5 kg num mês. Só não vale seguir a dieta por mais tempo, pois correrá o risco de prejudicar a saúde, ou descuidar da alimentação, ok?



Os shakes emagrecedores

Veja as oito receitas elaboradas pela nutricionista Roseli Ueno. Repare que há algumas que podem substituir uma refeição e outras que valem por um lanche:

TROQUE POR UMA REFEIÇÃO

Você pode variar os quatro sucos abaixo, substituindo o almoço OU o jantar, diariamente por um mês. Assim, eliminará até 5 kg. Para prepará-los, pique os ingredientes, bata tudo no liquidificador e tome gelado. Saiba: é importante que siga uma alimentação saudável.

Rico em cálcio

Ingredientes:

· 1 pote de iogurte desnatado

· 1/2 copo de leite desnatado gelado

· 1 colher (sopa) de aveia

· 1/2 maçã com casca

Segura a fome

Ingredientes:

· 1 colher (sopa) de aveia

· 1 colher (sopa) de semente de linhaça (dourada ou marrom)

· 1 copo (200 ml) de leite desnatado gelado

· 1/2 maçã com casca

Mix de frutas

Ingredientes:

· 1/4 de mamão papaia

· 1/2 pera

· 1 banana-prata

· 1 copo (200 ml) de leite desnatado gelado

· 2 colheres (sopa) de farinha de linhaça

Receita com fibras

Ingredientes:

· 1 copo (200 ml) de leite de soja gelado

· 1 pera sem casca picada

· 1 colher (sopa) de aveia

· 1 castanha-do-pará

· 1 colher (chá) de mel

TROQUE POR UM LANCHE

Estas receitas são mais leves; portanto, substitua-as apenas por um lanche, o da manhã OU o da tarde. A perda de peso, no caso, estará diretamente ligada à sua dieta além dos shakes: não adianta tomar a bebida e comer frituras. O preparo é o mesmo dos shakes acima.

Combate a tpm

Ingredientes:

· 1 pote de iogurte desnatado bem gelado

· 1 banana-nanica pequena

· 2 nozes

Equilibra o intestino

Ingredientes:

· 1 fatia de manga (qualidade palmer)

· 1/2 pera

· 3 ameixas secas

· 200 ml de água gelada

Reduz o inchaço

Ingredientes:

· 1 fatia de melancia

· 1 colher (chá) de limão

· 1/2 maçã com casca (qualidade fuji)

· 150 ml de água gelada (ou 5 cubos de gelo)

Hidrata o corpo

Ingredientes:

· 1 copo (200 ml) de água de coco gelada

· 6 uvas verdes sem semente

· 1 rodela de abacaxi

· 3 pedras de gelo

Fique de olho na comida

Para substituir um lanche ou uma refeição por um shake gelado e perder peso naturalmente, fique atenta ao que coloca no prato. “Evite doces, guloseimas, salgadinhos e alimentos gordurosos”, alerta Roseli. Confira, abaixo, quatro hábitos indicados por ela para garantir uma perda de peso saudável:

· Sempre mastigue sem pressa. Assim, você come o suficiente para se sentir bem.

· Beba, no mínimo, 1,5 litro de água por dia.

· Procure manter uma rotina de horário para as refeições e não pule nenhuma delas.

· Alimente-se a cada três horas.