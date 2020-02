Poderosa cápsula emagrecedora

Emagrecedora e saudável!

Foto: Getty Images

O verão logo logo dá as caras, e sua barriguinha vai incomodar mais do que agora. Portanto, se você, como a maioria das mulheres, acha que precisa tomar uma providência já, saiba que existe uma novidade no mercado para ajudá-la: a spirulina.

Essa cápsula, feita a partir de algas marinhas, é muito eficaz na perda de peso, além de trazer mais um monte de benefícios para a sua saúde. Ficou curiosa? Saiba mais logo abaixo.

Antes de tomar, atenção!

Se você pretende começar o tratamento com spirulina, consulte primeiro um nutricionista. Ele lhe indicará uma dieta balanceada que a ajudará a perder peso mais rápido e com saúde. Gestantes, lactantes e pessoas alérgicas a frutos do mar não podem tomar a cápsula.

5 respostas sobre a poderosa cápsula



Como a spirulina age no organismo?

A spirulina tem substâncias que diminuem o tamanho das células de gordura. Ela também dá sensação de saciedade e tira aquela vontade de comer doces. Além disso, a cápsula é poderosa para desintoxicar o organismo, transformando gorduras em substâncias que se dissolvem na água e são liberadas na urina.

Que outros benefícios ela traz?

Além de ajudar a perder peso, essa cápsula é rica em ferro e nas vitaminas A – que turbina a visão – e B12 – que combate a anemia. A spirulina também contém proteínas, mas, por ser uma alga, é uma substância mais fácil de ser digerida. E a cápsula ainda é uma forte aliada no combate à TPM, regulando os hormônios e diminuindo inchaços e dores de cabeça característicos do período pré-menstrual.

Como tomar?

Duas cápsulas por dia, uma vinte minutos antes do almoço e a outra vinte minutos antes do jantar.

O que posso fazer para acelerar o emagrecimento?

Coma devagar e mastigue bem os alimentos. Isso faz com que seu cérebro mande a mensagem para o corpo de que você está saciada. Comendo rápido você ingere mais ou sente fome antes da hora da próxima refeição. Importante: beba muita água ao longo do dia, e não espere sentir sede para encher sua garrafinha, combinado?

Quanto custa?

A embalagem com 60 cápsulas custa em torno de R$ 18* e dura um mês.

Onde encontrar?

Lojas físicas ou online de produtos naturais.

*preço pesquisado em agosto/2010