Perdi 11 kg com sucos naturais e em pó

Deixei aquela Lúcia mal-humorada pra trás e

me tornei um exemplo para as minhas filhas

Foto: Marcus Luconi

Eu não podia mais continuar dentro de casa me enchendo de frituras e doces sem nenhum controle. Minha segunda filha já estava com 2 anos de idade e eu ainda não tinha perdido os 11 quilos que ganhei durante a gestação. Eu passava para as minhas meninas o exemplo de uma mãe triste e incapaz de emagrecer. Aquilo precisava mudar.

Procurei ajuda

Resolvi pedir ajuda. Procurei o Vigilantes do Peso em 2001 e lá fiz grandes amigas. Cada vez que conversava com elas, me sentia mais animada para emagrecer. Lá aprendi muito também sobre as propriedades dos alimentos.

Tomo 2 litros de suco por dia

A grande descoberta da minha reeducação alimentar foram os deliciosos sucos de frutas. Passei também a andar pra todo lado com uma garrafinha cheia de suco em pó de baixa caloria, aquele de pacote. Têm dias em que chego a tomar 2 litros sem perceber. Também peguei gosto pela caminhada: hoje ando de 8 a 10 km diariamente.

Apenas oito meses depois eu voltei aos 65 quilos, peso que tinha antes de ser mãe! Aposentei as calças elásticas e entrei de novo nos meus jeans preferidos.

Hoje, eu não desconto mais a minha ansiedade na comida. Prefiro contar com o apoio dos meus grandes amigos: um cardápio bem balanceado, cheio de sucos deliciosos, e um pouco de exercícios físicos.

Já são sete anos com os 65 quilos. Deixei aquela Lúcia mal-humorada pra trás e me tornei um exemplo para as minhas filhas. Hoje elas já são quase adolescentes e têm orgulho da mãe.

As vantagens e desvantagens dos sucos

Os sucos naturais são nutritivos, leves e refrescantes. Portanto, são auxiliares eficazes de dietas, principalmente daquelas feitas durante o verão. No entanto, deixe os sucos artificiais de lado: “Eles não têm nada nutritivo. Numa alimentação saudável é melhor tomar água com gotas de limão ou maracujá e adoçante, Essa mistura tem calorias quase nulas”, recomenda a nutricionista Roseli Ueno Ninomiya, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).