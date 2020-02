Óleo da semente de girassol ajuda a eliminar a gordura abdominal

“A semente de girassol ajuda o corpo a queimar gordura e a secar até 3 kg por semana“, afirma a nutricionista Lidiane Leopoldino. O alimento pode ser consumido de diferentes formas: in natura, como farinha, óleo puro ou cápsula.

Mas, independentemente da forma, o segredo está na hora em que é consumida, já que, entre outros fatores, suas propriedades causam saciedade.

O óleo da semente de girassol também é rico em ômega 9, uma gordura que faz bem para o corpo. Por isso, consegue prevenir o colesterol ruim no sangue e evitar o acúmulo de gordura na região da barriga.

Rica em fibras, a semente é capaz de tornar a digestão mais demorada. Isso reduz a vontade de comer entre as refeições. Ainda, quando chegam ao intestino, as fibras do girassol grudam nos açúcares e gorduras. Então, elas “varrem” essas substâncias para fora do corpo e melhoram o funcionamento do intestino.

Outro benefício do alimento: aumento da produção do hormônio serotonina no corpo. Ele proporciona uma sensação de bem-estar, que aumenta a energia e combate o desânimo.

Lidiane sugere que se consuma 30 g de girassol por dia. “Escolha entre ingerir 15 g antes do almoço e 15 g antes do jantar ou tome em uma só dose, mas sempre antes de uma refeição principal”, explica a nutricionista.