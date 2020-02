Farinha de berinjela emagrece 5kg no mês

A farinha pode ser misturada a

caldos, sopas, sucos e vitaminas

Foto: Dercilio

Quem diria que a solução para emagrecer estaria na feira! Se você quer perder peso é melhor parar de olhar feio para a berinjela.

A farinha feita com esse legume pode ajudar você a perder até 5 quilos em um mês, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ficou com vontade de experimentar?

O poder da berinjela

Sabia que no passado diziam que a berinjela causava demência? Quanto absurdo!

Na verdade, a berinjela é rica em vitaminas A, C e no complexo B, que ajudam a melhorar a visão e as defesas do corpo. Além disso, é um alimento com pouca gordura, rico em água, e sua casca tem substâncias que ajudam a prevenir o câncer.

Benefícios da farinha de berinjela

Apesar de ser rica em sódio, a farinha pode ser consumida sem problemas por pessoas com hipertensão. Além de ajudar a emagrecer, ela regula o funcionamento do intestino, aumenta a sensação de saciedade, ajuda a reduzir o colesterol ruim e a tratar artrite e reumatismo.

Como consumir a farinha?

A farinha pode ser misturada a caldos, sopas, sucos, vitaminas e iogurtes. Combinada com uma dieta balanceada, duas colheres da farinha todos os dias ajudam a perder peso. Também inclua em sua alimentação outros alimentos ricos em vitamina C, como a laranja, por exemplo.