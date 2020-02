Dieta rápida: emagreça 7 kg em um mês

Com a dieta da meia semana você perde peso fácil

Foto: Dreamstime

Se o assunto é perder peso, há mil alternativas. Difícil é achar uma dieta em que dá pra seguir todas as orientações – e que elas sejam de fato eficazes.

Pensando em reunir em um único regime as melhores dicas que funcionam de verdade, uma equipe americana de nutricionistas bolou um plano alimentar para ser feito em três dias da semana. Além de liberar quatro dias para você comer o que quiser, a dieta da meia semana ainda ensina quatro segredos fáceis de cumprir.

Seguindo essas lições e mantendo uma alimentação equilibrada na metade livre da semana, dá para perder até 7 quilos em um mês.

Segredos para emagrecer sem esforço

A sopa reduz a sensação de fome

Foto: Dreamstime

Escolha três dias seguidos da semana para se alimentar da maneira abaixo. Nos outros quatro dias, coma como quiser mas, se pegar leve, a dieta é mais eficaz!

1. Refeições menores e picadas

Está comprovado: comer porções pequenas e com maior frequência ajuda a acelerar o metabolismo e, consequentemente, a emagrecer. E isso acontece mesmo que o total de calorias diárias seja maior do que quando se come pratos enormes, mas com maior intervalo de tempo! Assim, em vez de três grandes refeições, prefira se alimentar cinco ou seis vezes por dia, em menores quantidades. Menores mesmo!

2. Nada de carboidratos

Para duplicar o poder emagrecedor das refeições menores, retire delas os carboidratos. Ao fazer isso, você aciona no seu corpo um mecanismo que queima as reservas de gordura. As principais fontes de carboidrato, que devem ser riscadas do seu cardápio durante os três dias, são: açúcar, mel, frutas muito doces, pães, massas, arroz, milho, batata (de todos os tipos), mandioca e outras raízes.

3. O mineral que dá aquela força

O cálcio, presente principalmente no leite e seus derivados, dá um gás extra no processo de emagrecimento. Esse mineral tem sido muito estudado por causa de sua capacidade de ajudar a perder peso. Para que o cálcio funcione como aliado da sua dieta, é preciso ingerir cerca de 1.200 miligramas diariamente. É o equivalente a três copos de leite (tomados ao longo do dia), de preferência o desnatado. Mas o mineral mágico também está presente em iogurtes e queijos. Escolha sempre as versões light desses produtos.

4. Sopa para turbinar

Vários estudos mostram que a sopa é uma grande amiga no combate à obesidade porque ela reduz a sensação de fome. Por essa razão, esse prato deve fazer parte do menu de quem pretende afinar o corpinho. Substitua ao menos uma refeição do dia por um caldo quentinho, preparado com pouca gordura. Dica: acrescente pimenta no preparo da sopa para melhorar desempenho do seu metabolismo. Esse truque tornará seu emagrecimento ainda mais rápido.