Conheça os fitonutrientes: eles secam a barriga e tiram a fome

Frutas são ótimas fontes de fitonutrientes

Acredite: algumas delícias que já estão presentes na sua cozinha – e, portanto, na sua dieta diária – podem ter um efeito mágico no seu processo de emagrecimento. Um estudo publicado recentemente pelo jornal americano Nutrition Research mostrou que comidas ricas em fitonutrientes, além de ajudarem na manutenção da saúde, trabalham para retirar a gordura do corpo e ainda dão a sensação de saciedade. Nós mostramos os benefícios de cada tipo de fitonutriente, revela em que alimentos você irá encontrá-los e ainda sugere um cardápio gostoso, formulado pela nutricionista Roseli Ueno Ninomya, que fará você secar até 1 kg em sete dias.

Magra e saudável

A principal característica dos fitonutrientes é simples: eles melhoram sua saúde. Quando estão em falta no organismo, nos deixam menos protegidos. Além disso, essas substâncias ajudam a acelerar o metabolismo – o que, claro, emagrece, pois o metabolismo é a velocidade com que o corpo queima gordura. “A presença de fibras, magnésio e vitamina B6 em alimentos com fitonutrientes promove também a saciedade”, diz a nutricionista Roseli Ueno. E quando você sente menos fome, não come fora de hora.