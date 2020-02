Conheça a dieta da atriz Karol Loren

Para ajudar no emagrecimento, Karol Loren aliou a dieta a uma rotina de exercícios

Fotos: Felipe Moreno e Edu Rodrigues

Anna Karolynna Loren, mais conhecida como Karol Loren, é atriz e ex-loira do grupo “É o Tchan”. Assim que decidiu sair do grupo e investir na carreira de atriz, Karol quis mudar seu corpo e trocar o perfil “gostosona” para ficar magra. Procurou um médico ortomolecular, mudou a alimentação, passou a correr e perdeu 8 kg em 14 dias! Conheça sua história completa:

“Em maio de 2010, ao ser selecionada para a vaga de nova dançarina do grupo É o Tchan, descobri que precisaria ser gostosa. Ou seja, ficar com bunda e pernas grandes, além da barriga sarada. Então, passei a malhar pesado, a comer muita proteína e até a exagerar no chocolate. Assim, ganhei 6 kg.

Porém, um ano depois, decidi que era hora de mudar minha vida: pedi demissão do grupo e resolvi ser atriz. Como na televisão a gente sempre aparenta ser um pouco mais gordinha, resolvi secar.

Para isso, procurei um médico ortomolecular, que me indicou um cardápio de baixas calorias e receitou remédios à base de colágeno e antioxidantes para suprir a falta de alguns nutrientes no meu corpo – é que eu detesto salada.

Para ajudar no processo de emagrecimento, aliei a dieta a uma rotina puxada de exercícios. Meu personal trainer me orientou a correr e a praticar atividades na academia de segunda a sexta. Nos finais de semana, me permito comer uma colher de doces. Emagreci 8 kg em duas semanas e estou feliz com o meu novo corpo”.



Cardápio de um dia da Karol

Café da manhã

· 2 fatias de pão integral

· 1 fatia de peito de peru

· 1 copo de suco de soja (300 ml)

Lanche da manhã

· 1 fruta

· 1 pote de iogurte light

Almoço

· 1 peito de frango grelhado

· 3 colheres (sopa) de arroz

Lanche da tarde

· 1 fruta ou 1 fatia de pão integral

Jantar

· 1 peito de frango grelhado com salada

Ceia

· 1 copo de suco light (300 ml)

· 4 biscoitos integrais