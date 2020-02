BOA FORMA traz 3 dietas de emergência para o verão

Falta pouco para o verão, mas se você ainda não está preparada para entrar no biquíni, a BOA FORMA de novembro traz 3 ótimas soluções. São dietas de emergência que, quando seguidas corretamente, garantem uma silhueta sequinha antes da chegada da estação mais quente do ano.

Para secar 2 kg em quatro dias, a publicação sugere a combinação “salada + suco + sopa“. Rica em vitamina e minerais, ela estimula o funcionamento do fígado na produção de enzimas que destroem toxinas responsáveis pelo ganho de peso. A dieta acaba ainda com o intestino preguiçoso, aumenta a saciedade, acelera o metabolismo e diminui a compulsão por doces. Mas só pode ser seguida por quatro dias.

Na sequência, entra o cardápio sem glúten que promove a perda de 3 kg em nove dias. A ideia é consumir 1200 calorias diárias e ingerir carboidratos vindos principalmente das raízes, frutas e legumes. Assim, o organismo desinflama e elimina as gordurinhas indesejadas.

Para finalizar, vale apostar na dieta sem lactose e eliminar 4 kg em 15 dias. O segredo desse cardápio de 133 calorias é não ter leite e derivados para conquistar uma barriga lisinha. Todas as receitas e sugestões de refeição podem ser encontradas na edição de novembro.

Os biquínis com estampa tropical e tribal são hits do verão Foto: Reprodução Revista BOA FORMA

Depois de conquistar um corpo invejável, é a hora de escolher o melhor biquíni. Pensando nisso, a BOA FORMA reuniu diversos modelos que seguem as quatro principais tendências lançadas nas passarelas de verão: tropical e tribal, animal print, listras coloridas e color block. Basta escolher qual mais combina com seu estilo e arrasar nas areias.

Boca vermelha está mais do que liberada para compor um look festa no verão

Foto: Reprodução Revista BOA FORMA