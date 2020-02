Beba água gelada e turbine sua dieta em 10 dias

Foto: Getty Images

Entre nesta fria!

Para emagrecer, não vale aliar o hábito de beber água gelada a uma dieta engordativa, com excesso de gordura e açúcar. É preciso restringir o consumo de itens extremamente calóricos e investir numa alimentação com mais verduras, legumes, carnes magras e frutas. Além de comer menos, procure também praticar alguma atividade física. O cardápio balanceado a seguir possui opções de refeições para dez dias, que você deve repetir até atingir a perda de peso desejada.

1º.dia

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Desjejum = 1 iogurte natural desnatado + 1 col.(sobremesa) de farelo ou flocos de aveia integral

Lanche da Manhã = 1 fruta

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Almoço = 1 prato (sobremesa) de salada verde com legumes + 1 filé de pescada grelhado com alecrim

Lanche da Tarde = 1 suco mix de sua preferência (veja receita)

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Jantar = 1 sanduíche feito com 2 fatias de pão de centeio + 2 fatias de blanquet de peru + 1 col.(sobremesa) rasa de maionese light + folhinhas de alface e rodelas de tomate + 1 copo (100 ml) de água de coco

2º.dia

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Desjejum = 1 copo (200 ml) de leite de soja liquidificado com 1 banana-prata e 1 col.( sobremesa) de semente de linhaça

Lanche da Manhã = 1 copo (200 ml) de suco de frutas natural

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Almoço = 1 prato (sobremesa) de salad verde com legumes + 1 filé de frango grelhado

Lanche da Tarde = 1 suco mix de sua preferência (veja receita)

30minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Jantar = 1 sanduíche feito com 2 fatias de pão integral + 1 col.(sobremesa) dee requeijão light + 1 col. (sopa) de atum + 2 folhas de agrião + 3 rodelas finas de rabanete + 1 copo (100 ml) de água de coco

3º.dia

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Desjejum = 1 xícara de leite desnatado com café + 2 torradas integral com 1 col. (sobremesa) de requeijão light

Lanche da Manhã = 1 fruta

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Almoço = 1 prato (sobremesa) de salada verde com legumes + 1 file bovino grelhado

Lanche da Tarde = 1 suco mix de sua preferência (veja receita)

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Jantar = 1 sanduíche feito com 1 pão sírio + 1 col.(sopa) de ricota temperada com ervas e orégano + folhas de salsa e pepino ralado com 1 copo (100 ml) de água de coco

4º.dia

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Desjejum = 1 copo de shake feito com 200 ml de água de coco liquidificada com 1 col. (sopa) cheia de shake diet em pó no sabor desejado

Lanche da Manhã = 1 fruta

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Almoço = 1 prato (sobremesa) de salada verde com legumes + 1 bife magro acebolado grelhado

Lanche da Tarde = 1 suco mix de sua preferência (veja receita)

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Jantar = 1 misto quente feito com 2 fatias de pão light com 1 col. (sobremesa) de queijo cottage e 2 fatias de chester defumado + 1 copo (100 ml) de água de coco

5º.dia

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Desjejum = 1 fatia grande de mamão em cubos salpicada com 1 col. (sobremesa) de farelo ou flocos de aveia integral + 1 xícara (chá( de café com leite desnatado

Lanche da Manhã = 1 copo (200 ml) de água de coco

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Almoço = 1 sobrecoxa com 2 batatas-bolinha assadas + 1 prato raso de couve refogada

Lanche da Tarde = 1 suco mix de sua preferência (veja receita)

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Jantar = 1 panqueca recheada com carne moída ao sugo + 1 copo (100 ml) de água de coco

6º.dia

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Desjejum = 1 copo (200 ml) de vitamina de abacate com leite desnatado

Lanche da Manhã = 1 copo (200 ml) de água de coco

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Almoço = 1 prato (sobremesa) de salada verde com legumes + 1 filé de frango grelhado

Lanche da Tarde = 1 suco mix de sua preferência (veja receita)

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Jantar = 1 prato fundo de sopa de legumes + 1 copo (100ml) de água de coco

7º.dia

30 minutos antes = 2 copos (400ml) de água

Desjejum = 1 xícara de capuccino diet + 2 torradas integral com 1 col.(sobremesa) de geléia diet

Lanche da Manhã = 1 fruta

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Almoço = 1 prato (raso) de panaché de legumes + 1 file de pescada branca grelhada

Lanche da Tarde = 1 suco mix de sua preferência (veja receita)

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Jantar = 1 crepe recheado com ricota temperada ao molho branco e salsinha + 1 copo (100 ml) de ice tea light

8º.dia

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Desjejum = 1 iogurte 0% gordura + 1 col.(sobremesa) de farelo ou flocos de aveia integral

Lanche da Manhã = 1 fruta

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Almoço = 1 prato (sobremesa) de salada verde com legumes + 100 g de iscas de filé de frango grelhado ao shoyu

Lanche da Tarde = 1 suco mix de sua preferência (veja receita)

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Jantar = 1 prato fundo de canja de galinha + 1 copo (100 ml) de ice tea light

9º.dia

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Desjejum = 1 taça de salada de frutas regada com 1 col.(sobremesa) de iogurte natural desnatado

Lanche da Manhã = 1 copo (100 ml) de limonada suíça

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Almoço = 1 prato (sobremesa) de salada verde + 4 col.(sopa) de carne moída com legumes

Lanche da Tarde = 1 suco mix a escolher (veja receita)

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Jantar = 1 omelete de 2 claras + ervas aromáticas + 1 taça de gelatina diet

10º.dia

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Desjejum = 1 xícara (chá) de café com leite desnatado + 1 fatia de bolo simples

Lanche da Manhã = 1 copo (100 ml) de suco de frutas natural

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Almoço = 1 prato (sobremesa) de salada verde com legumes + 1 filé de peixe grelhado com manjericão

Lanche da Tarde = 1 suco mix de sua preferência (veja receita)

30 minutos antes = 2 copos (400 ml) de água

Jantar = 1 prato fundo de sopa creme de ervilhas com croutons + 1 copo (100 ml) de ice tea light