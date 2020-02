As dez novidades que vão bombar a sua dieta

Os suplementos devem caminhar junto com uma dieta balanceada

Mesmo que você seja antenada no mundo da dieta, vai ficar surpresa com a quantidade de produtos novos que estão vindo por aí! Mas nada vai mudar seu peso do dia pra noite. “Esses produtos são coadjuvantes no emagrecimento, eles não fazem milagre”, conta Renata Fidelis Amorim, nutricionista do Spa Sorocaba. Os suplementos estão aí para ajudar, mas devem caminhar junto com uma dieta balanceada.



Óleo de pinho coreano

Aprovado pela Anvisa, o óleo de pinho coreano dá sensação de saciedade e você come menos. Vendido em pó em farmácia de manipulação com o nome de PinnoThin, basta misturá-lo com água, shake ou suco, 30 minutos antes das refeições. “Por ser natural, não tem contraindicação”, diz a farmacêutica Raíssa Cacciolari Dalessandro, da Galena, que importa o produto.

Plantinha que tira a ansiedade

Cissus quadrangularis é uma erva medicinal muito usada na medicina ayurvédica. Agora, está sendo utilizada em dietas. A planta tem flavonoides, que ajudam na melhora da circulação e têm alto poder antioxidante. “Esta planta aumenta os níveis de serotonina e tem ação direta no controle da ansiedade e da saciedade, muito importante no processo de emagrecimento”, explica Luciana Harfenist, nutricionista.

Superômega para acabar com a celulite

Ômega 3 é um fenômeno há muito tempo. A boa-nova é que, agora, há produtos manipulados com a concentração dobrada. “Se antes você teria que tomar de três a quatro cápsulas para ter a dosagem recomendada diária, hoje você toma apenas uma”, comenta a nutricionista Luciana Harfenist. Proveniente do óleo de peixe, o ômega 3 ajuda a diminuir o processo infamatório do tecido gorduroso. Ou seja: melhora a aparência da pele e combate a temida celulite. O superômega pode ser manipulado em farmácia.

Perfume que tira a vontade de comer doce

O Diet Aid Roll é um perfume em forma de óleo para ser usado no pulso, na nuca ou na testa. O segredo são três aromas que ajudam a manter a motivação no regime: o frankicense, um óleo que combate o desânimo e aumenta a confiança; o neroli, óleo de for de laranjeira, que ajuda na digestão; e o cocoa oil, aroma de cacau que traz doçura – e tira a vontade de atacar um doce!

Bombe seu shake anticelulite

O bacana, agora, é combinar os shakes com outros ingredientes que incrementam o emagrecimento! Misture um sachê de CellPro (composto de vários ingredientes, como chá verde, laranja amarga, colágeno, complexo de vitaminas e proteína do leite) com uma colher de óleo de coco extravirgem – que é megaenergético – e uma fruta com bastante fibra. Substitua pelo café da manhã ou lanche da tarde.

Combinado pra lá de potente

Sabe o psyllium, modinha de um tempo atrás que ajudava no funcionamento do intestino e tirava barriga? Pois agora ele vem em cápsulas, já combinado com colágeno (que dá elasticidade à pele) e vitamina C. O Bio Reft age na digestão e facilita que a gordura seja eliminada no intestino. Tome antes das principais refeições, com 300 ml de água.

Para acelerar a queima de gordura

Mais um mix potente e tecnológico para emagrecimento. Neste caso, dividido em duas fases. No LadySlim, a parte líquida da cápsula, composta de óleo de cártamo, é absorvida primeiro, queimando a gordura abdominal. Depois, a parte sólida libera cafeína aos poucos, permitindo que a queima continue por mais tempo.

Cápsulas de maçã

Agora, a fibra de maçã ela está sendo vendida em cápsulas. Por conter pectina, que vira um gel no estômago, reduz a velocidade da digestão e mantém a saciedade por mais tempo. Dessa forma, você come menos e as fibras ainda ajudam o sistema digestivo.

Fibra de maracujá em pó: a amiga do intestino

Lembra da farinha de maracujá, um hit das dietas? Pois a fibra da fruta em pó é ainda mais potente! A pectina, substância presente na casca de maracujá, se transforma em um gel quando cai no estômago e cria a sensação de barriga cheia. Além disso, a pectina ajuda na diminuição da absorção de carboidratos e leva o colesterol e as toxinas embora com as fezes.

Para emagrecer enquanto dorme

Comer muito à noite engorda. Isso porque uma parte da comida é estocada como gordura. Mas também não dá pra dormir de barriga vazia. O mix Nutra Meal promete equilibrar isso. É só dissolver num copo de leite ou iogurte. Com baixo teor de carboidrato, o corpo não encontra matéria-prima para transformar em gordura durante o sono e usa o que já tem para manter suas atividades. Aí, perde-se peso.

