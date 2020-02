Aposte nos exercícios funcionais para ter um corpo tonificado

Aprenda a série de exercícios criada pelo personal trainer Alexandre Bro

Foto: Dreamstime

Que tal definir sua silhueta e mandar a celulite embora? Aposte nos exercícios funcionais, que trabalham dois músculos no mesmo movimento. Pratique em dias alternados, três séries de 20 repetições cada uma, sempre com intervalos de 30 segundos. Essa série foi criada pelo personal trainer Alexandre Bro, da Academia Pelé Club (SP).

Foto: Luda Lima

1. Braços + pernas

De pé, com o pé direito no chão e o outro sobre uma flanela, deslize a perna esquerda, descendo o quadril até formar um ângulo de 90 graus na perna de apoio. Enquanto isso, eleve o braço acima da cabeça. Troque de lado.

2. Abdome + pernas

Deitada de barriga para baixo e apoiada sobre os antebraços, coloque uma flanela embaixo de cada pé. Aproxime um dos joelhos do abdome, volte e repita o movimento com a outra perna.

3. Glúteos + abdome

Deitada de barriga para cima, pernas flexionadas e pés apoiados sobre a flanela. Eleve o quadril e estique as pernas, deslizando-as sobre o solo.

4. Abdome + braços

Virada de barriga para baixo, pernas e braços esticados e mãos apoiadas sobre as flanelas. Com o impulso dos braços, traga o bumbum para a direção do calcanhar, sem tirar as mãos do chão.