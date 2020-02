Ana Hickmann revela os 7 mandamentos do corpo perfeito

Ana Hickmann é disciplinada no trabalho e na manutenção da boa forma

Além de apresentadora, Ana Hickmann é modelo e também empresária – tem mais de 2 mil itens licenciados. Por isso, vive sempre contra o relógio para dar conta de realizar com sucesso todas as funções. Mas quando o assunto é disciplina, a loira não se refere somente ao lado profissional, como também ao pessoal.

Com 1,85 metro de altura e peso variando entre 68 e 71 quilos, Ana segue rigorosamente cuidados com a alimentação e malhação. Quer saber quais? Na BOA FORMA de julho ela revelou os sete mandamentos do corpo perfeito. Confira um a um e comece a traçar o caminho correto para a conquista de uma silhueta invejável!

1. Emagrecer a despensa

Ter apenas alimentos saudáveis em casa para controlar os momentos de ansiedade, sem comer besteira.

2. Maneirar no carboidrato

Não dá para cortar o nutriente do cardápio, pois é ele que dá energia. Mas não vale exagerar. Ana escolhe comer no almoço ou no jantar – em uma das refeições, fica só com um grelhado e uma salada.

3. Dançar para espantar o estresse

Para a apresentadora, a dança é um jeito de extravasar e combater o cansaço e ansiedade.

4. Cortar o excesso de sal

Sálvia, orégano e alecrim substituem o sal no dia a dia e evitam o inchaço.

5. Driblar a vontade de comer doce

Na hora da vontade, vale a pena o esforço de trocar o chocolate por um iogurte com mel ou gelatina.

6. Tomar um café da manhã reforçado

Dá disposição para o dia e menos fome na hora do almoço.

7. Não dormir depois do jantar

Mesmo quando chega tarde em casa e acaba jantando à 11h da noite, Ana espera pelo menos uma hora para fazer a digestão e ir para a cama.

Corpo lisinho

Massagear a barriga, bumbum e pernas do jeito certo pode te deixar com o corpo dos sonhos

Se Ana Hickmann possui segredos particulares de boa forma, você poderá agora ter os seus. Na edição de julho, a esteticista Roseli Siqueira ensina o passo a passo de uma massagem diferente que vai dar aquele trato a seu corpo.

A técnica caseira, realizada com um pincel de cabo longo e cerdas macias, é indicada para ser feita três vezes na semana e promete deixar a barriga, bumbum e pernas lisinhas. Basta reservar alguns minutos do seu dia e comemorar os resultados.

Checkup da mulher

Conheça todos os exames e vacinas que compõem o checkup da mulher

Paralela à manutenção da boa forma, precisa estar a garantia de uma saúde em ordem. Pensando nisso, a revista traz também um guia completo, com as principais medidas de prevenção para se ter mais saúde e disposição. As informações vão da importância à periodicidade de cada exame e vacina.

Portanto, se você não se lembra mais qual foi a última vez que cumpriu as recomendações médicas, essa é a hora de tirar o atraso e não adiar mais a ida ao laboratório.