A dieta do suco de clorofila

Fã do suco de luz do sol, Cleo Pires toma

um copo de bebida por dia

Foto: AgNews

Dona de uma silhueta invejável, Cleo Pires é referência de boa forma, beleza e disposição. O segredo da moça? Suco de luz do sol!

Trata-se de um poderoso tônico – desenvolvido pela chef e especialista em alimentação com vida Tiana Rodrigues -, que mistura ingredientes orgânicos nutritivos e grãos naturais.

O poder do suco

A bebida tira a fome, emagrece, elimina o inchaço, desintoxica o corpo, previne o envelhecimento precoce, melhora a digestão e o trânsito intestinal, aumenta o pique… Cleo, assim como outras estrelas da TV, compra o suco pronto no Universo Orgânico, no Rio de Janeiro, por R$ 6,90*. Mas nós ensinamos você a preparar essa maravilha em casa e secar até 2 kg em três dias.

Elas também tomam!

Confira as famosas que, segundo Tina Rodrigues, adotaram o suco de luz do sol como forte aliado na proposta de ficarem lindas e em forma…

Dani Suzuki, Leandra Leal, Camila Pitanga e Adriana Biroli

Foto: Isaaz Luz / Mácio Nunes / Divulgação Rede Globo

A receita do suco de luz do sol

Ingredientes



– 1/2 pepino com casca

– 1 cenoura média ou 1/2 cenoura grande cortada

– 2 maçãs grandes ou 3 maçãs pequenas (de qualquer qualidade) picadas.

– 2 folhas de couve em fatias

– 1 colher (sopa) de semente de girassol

– 1 colher (sopa) de capim-limão ou erva-cidreira ou hortelã ou menta – as ervas devem ser frescas!

Como fazer

Emagreça 3 kg em três dias

Foto: GPC Studio

Modo de preparo 1

Passe todos os ingredientes na centrífuga, com exceção do girassol. Para facilitar o procedimento, intercale as folhas verdes com o pepino, a maçã e a cenoura. Em seguida, despeje a bebida no liquidificador, adicione as sementes de girassol e bata. Coe e beba.

Modo de preparo 2

Bata a maçã no liquidificador, usando, a princípio, o pepino como um socador. Em seguida, solte o vegetal e deixo-o bater com a fruta até virar suco. Agora coe. Em seguida, misture os ingredientes restantes ao líquido e bata no liquidificador. Coe e beba.

Rendimento: 500 ml (em média)

Calorias: 192

Como tomar

– Um vez ao dia, de manhã, tome o suco de luz do sol em jejum. Se preferir, pode ingerir a bebida ao longo do dia – porém, sem ter comido nada até 1h30 antes da ingestão!

– Quer perder até 2 kg rapidinho? A especialista em alimentação com vida Tiana Rodrigues, sugere substituir todas as refeições pelo suco de luz durante três dias. Vale ingerir até seis copos do suco diariamente. Entretanto, é importante consultar um nutricionista antes de dar início à dieta.

Atenção

Para aproveitar ao máximo todas as propriedades do suco, ingira a bebida até meia hora depois de prepará-la.

*preço pesquisado em agosto/2010