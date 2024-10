7 designers brasileiros de mobiliário para ficar de olho

Entre os dias 27 e 29 de setembro, o Polo Cultural Italianorio, no coração do Rio de Janeiro, foi palco da edição piloto da Feira Dex, um evento inovador que celebrou o design de mobiliário autoral com foco em soluções sustentáveis.

Idealizada pelo movimento DEXcolados — grupo formado pelos designers cariocas Pedro Galaso, Philipe Fonseca, Thiago Barros e o produtor cultural Gustavo Canella — a feira trouxe ao público uma reflexão sobre o ciclo de vida dos produtos, abordando desde a escolha da matéria-prima até o descarte, promovendo práticas que minimizam os impactos ambientais.

Além de destacar o valor da sustentabilidade, a feira apresentou o projeto Dex Social, uma iniciativa voltada ao impacto social através da arte e do design. Toda a estrutura utilizada no evento — como painéis e elementos da expografia — será transformada em mobiliário e doada a comunidades carentes do Rio, reforçando o compromisso com a economia circular e com a inclusão social.

Com a participação de 37 designers de todo o Brasil, o evento ofereceu aos visitantes uma visão abrangente das tendências e inovações no design contemporâneo. Entre os destaques:

1. Assimply

Apresentou uma linha de móveis com foco no reaproveitamento de materiais, como banco e mesa lateral feitos a partir de resíduos de obra, demonstrando a importância de dar nova vida aos materiais que seriam descartados.

2. Estúdio Pedro Luna

Impressionou com a linha Terra, que combinava elegância e minimalismo em uma mesa lateral, uma escultura com vaso e uma poltrona, todas com planos metálicos que destacam a simplicidade e a sofisticação do design.

3. Studio Pedro Leal

Trouxe as luminárias Melodia, com bases de cedro rosa que misturavam funcionalidade e uma estética natural, remetendo à leveza e suavidade sonora de uma melodia.

4. Studio De La Cruz

Destacou as mesas Alfaiate, criadas com cortes precisos que permitem a montagem sem solda, unindo pés e tampo com uma cinta. Fabricadas em aço inoxidável, as mesas são ideais para uso interno e externo, especialmente em regiões litorâneas.

5. Studio Anna Machado

Chamou a atenção com a série Corais de Matisse, uma coleção de móveis e luminárias produzidas em 3D em grandes formatos, explorando a união da tecnologia com a arte contemporânea.

6. Thiago José Barros

Apresentou a escrivaninha e banqueta Mimesis, que equilibram durabilidade e estética, com madeira maciça e aço em perfeita harmonia. O tingimento artesanal, com variações em tons de azul, trouxe um toque único e sustentável às peças.

7. Casa de Marimbondo

A Casa de Marimbondo emocionou os visitantes com a poltrona Pacatuba, inspirada em um artefato tradicional utilizado para a pesca por mulheres do Povoado Tigre, em Sergipe. Feita de vergalhão com pintura eletrostática e fibra de taboa, a peça simboliza força e pertencimento, conectando o design com a história e cultura local.

A primeira edição da Feira Dex deixou uma marca significativa ao propor um diálogo entre design, sustentabilidade e impacto social, mostrando que é possível criar móveis e objetos funcionais sem abrir mão do respeito ao meio ambiente.

