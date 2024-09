Decoração de parede com pratos: 7 projetos para se inspirar!

Você sabe como decorar uma parede com pratos? Esqueça quadros, pinturas e outros objetos, a cerâmica é uma alternativa elegante, autêntica e bonita para enfeitar os ambientes de sua casa. Aqui, você encontra uma seleção esperta para se inspirar.

Dicas para decorar uma parede com pratos

Antes de checar as referências, o arquiteto Mauricio Nóbrega passa algumas indicações rápidas para montar sua decoração: “É importante ter movimento e harmonia nas cores e padrões. Além disso, se o conjunto ficar na horizontal, o ideal é que o centro esteja na altura dos olhos. Em composições verticais, esses limites podem se exceder”.

⚠️ Atenção: As peças devem ser presas com suporte próprio para pratos.

Cerâmica em apenas uma cor

Clássicos nunca saem de moda, e a BMA sabe explorar isso com maestria. Tanto que escolheu uma coleção de cerâmicas chinesas nas cores branco e azul para complementar o papel de parede listrado nesse ambiente. O resultado é um espaço que equilibra conforto e elegância.

Continua após a publicidade

Conjunto de pratos na parede em linhas verticais

Quando o assunto é decoração com pratos, o seu gosto deve prevalecer. “Desde as louças mais clássicas até as cerâmica com desenhos modernos, o importante é considerar o gosto pessoal”, diz Mauricio.

Para a Casa Cor, o arquiteto desenvolveu um ambiente cujo destaque são os pratos, que preencheram do chão ao teto uma parede mais fina. “Preferimos os padrões modernos e leves ou materiais como a cerâmica para trazer atualidade e leveza à composição”, afirma. Entre o conjunto e o chão existe um espaço de 30 cm para diminuir os riscos de acidentes.

Continua após a publicidade

Parede da cozinha decorada com louças

Neste projeto, a arquiteta Rosangela Pena adotou a cerâmica em uma das paredes da cozinha. Junto da louça, há um organizador de temperos e um espaço destinado a guardar os utensílios mais usados.

Mesclar quadros e cerâmicas na parede

Unir pratos com quadros e outros objetos, como câmeras fotográficas ou esculturas, é uma maneira de imprimir personalidade em sua casa. O segredo está em colocar na parede itens com significados importantes para você.

Louças de tamanhos diferentes

Além de pratos estampados, é possível acrescentar outras cerâmicas na composição. Exemplo disso é o conjunto da foto anterior, acompanhado de copos, taças e potes de vidro. A iluminação central torna a produção ainda mais interessante.

Pratos delicados para transmitir sofisticação e conforto

Outra possibilidade é criar uma decoração no espaço onde você guarda suas louças especiais. A delicadeza das peças e a harmonia entre elas é capaz de proporcionar sofisticação.

Decoração criativa com pratos na parede

Também é possível expressar sua criatividade por meio dos pratos. Além de colocá-los em paredes menos convencionais, a escolha de tons vibrantes faz diferença para dar o aspecto mais divertido.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.