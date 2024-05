As criações brasileiríssimas da designer francesa Delphine Araxi

Conheça o trabalho de Delphine Araxi – designer, artista e decoradora parisiense que se apaixonou pelo Brasil, criadora do Estúdio Araxi.

Quando a franco-armênia Delphine Araxi desembarcou no Brasil em 2014 para gerenciar o design e a arte do Hotel Rosewood-Matarazzo, em São Paulo, não imaginava que o país mudaria sua vida para sempre. Há 12 anos, ela já trabalhava em projetos de decoração de luxo na Europa.

De fato, desde então a parisiense se instalou por aqui e fez questão que seu filho, Saam, nascesse em solo nacional. “Sou mais brasileira do que os próprios brasileiros”, diz.

Pesquisa ao redor Brasil

A paixão pelo país veio do trabalho de pesquisa de artistas e artesãos que pudessem estampar a decoração do hotel. Viajou o Brasil inteiro para isso, conversou com fornecedores de tecelagem, minerais, minérios. A natureza, aliás, é sua grande inspiração: “vivo para criar beleza, para encontrar a beleza e compartilhá-la. E nunca serei capaz de encontrar qualquer coisa feita pelo homem de beleza tão cativante e comovente como a natureza”.

Agora, Delphine está à frente do Estúdio Araxi, que mistura decoração, arquitetura e artes plásticas, e que até o final do ano entrega um lounge VIP para um importante aeroporto brasileiro.

Acima, o lustre Carpe Diem, criado para o Rosewood e confeccionado por @henrilustres, no interior de São Paulo, onde também pode ser adquirido. Trata-se de uma peça de 150kg, feita de madeira imbuia e cristais coletados em Minas Gerais, para energizar quem passa por ele.

“Quando trabalho, crio, faço o contrário e liberto as energias de amor e harmonia que fluem através dos meus pensamentos, emoções, sensações e ideias”, diz Delphine.

