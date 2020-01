‘Vingadores: Ultimato’ é um desfecho nada menos do que ÉPICO

Onze anos de filmes. Durante todos esse tempo, a Marvel trouxe mais e mais conteúdo dos super-heróis mais celebrados da atualidade ao cinema. São vários núcleos de personagens divididos em vários longas da MCU, o universo cinematográfico da Marvel. E a trajetória conjunta desse grupo acaba em ‘Vingadores: Ultimato’, filme que estreia nesta quinta-feira (25) e conclui com grandiosidade o arco dramático que esteve presente nas telonas por todos esses anos.

Falar em ‘Vingadores’ virou, infelizmente, sinônimo de spoiler. Depois que supostas cenas do filme foram vazadas na internet, as pessoas têm se esquivado, com muito esforço, de qualquer comentário explícito a respeito do roteiro do filme.

Muita gente está doida para conferir o resultado do longa tão aguardado e nós, aqui, faremos nossa parte: SEM SPOILERS! Portanto, fique tranquila quanto a isso. Iremos apenas contar nossa experiência ao assistir à produção.

O novo longa dos irmãos Joe e Anthony Russo é um baita fan service. Ele dá tudo o que os fãs querem (e esperaram por um tempo) e até um pouquinho mais. Tem cenas para todas as reações: para rir, chorar, vibrar e se surpreender. E toda essa experiência se completa, no fim das contas, com o projeto final que é ali apresentado ao público.

Se você vai assistir a este filme, você precisa estar preparada para a chuva de informação que vai receber. A grande maioria dos eventos que acontecem nele estão relacionados a acontecimentos passados. Então, revisar um pouco da história de alguns filmes – ou reassistí-los – é uma boa pedida!

Quais? Bom, além de obviamente precisar lembrar dos fatos dos três filmes anteriores de ‘Vingadores’, também é legal dar uma olhada em ‘Homem-Formiga e a Vespa’, ‘Thor: Ragnarok’, ‘Homem de Ferro 3’ e ‘Guardiões da Galáxia 2’. Também seria bom ver ‘O Incrível Hulk’, ‘Capitã Marvel’ e ‘Pantera Negra’.

‘Ultimato’ é muito longo SIM, mas a boa notícia é que isso não transparece na tela. Assim que os acontecimentos começam a eclodir, o filme constrói um ritmo constante, que vai crescendo a cada cena, sem ser cansativo. Não há um momento sequer do longa em que o espectador não esteja entretido (como bem gostamos).

O enredo não hesita em tornar a trama um espetáculo vivo e utiliza tudo o que tem direito. As cenas de ação estão presentes em abundância e são cheias de surpresas, então prepare-se para muita euforia.

Os super-heróis, por si só, são excepcionais, mas tem algo nesse desfecho que os faz parecem mais humanos. Tudo o que querem é impedir Thanos de exterminar a vida no universo e, devido ao que ocorreu em ‘Guerra Infinita’, os personagens estão muito mais sentimentais e vulneráveis. Isso renderá alguns momentos de choro em que assiste, sem dúvidas.

Nós sabemos que os Vingadores são um grupo de vários ícones, mas houve aqueles que realmente se sobressaíram durante essa narrativa épica. Thor é um deles. Depois do show que foi sua participação em ‘Guerra Infinita’, o Deus do Trovão está sensacional e conquista com muita facilidade o coração do público nessa conclusão de saga. Não só sua posição no filme é fundamental, como seus diálogos com os outros membros da equipe são hilários. É algo realmente inesperado que deu certo.

Rocket Raccoon, o guaxinim desbocado, rouba a cena diversas vezes com seu humor ácido e complementa ainda mais a interação dos personagens durante as cenas. O “mascote” dos Guardiões da Galáxia balanceia o alívio cômico da trama com Scott Lang, o Homem-Formiga, que semeia humor entre as cenas dramáticas.

Muitos personagens de outros filmes do universo Marvel aparecem (mesmo que momentaneamente) em ‘Ultimato’. Eles servem como pequenas peças de um quebra-cabeça, que ajudam a moldar o destino da história. Enquanto uns retornam, outros se despedem do filme em uma ocasião um tanto difícil para os fãs. Pode ser duro se acostumar com a partida, mas há chances de esse adeus não ser definitivo. Projetos futuros indicam isso.

Este fenômeno internacional reunirá milhares de fãs nos cinemas a partir desta quinta-feira (e o momento será todo deles!). É literalmente um evento ao redor do mundo. As pessoas vão poder conferir esse filme extraordinário e guardá-lo em seus corações e mentes até a próxima estreia heróica – até porque a Marvel não brinca em serviço, não é?

‘Vingadores: Ultimato’ pode soar como uma despedida total, mas é apenas um “até breve” para os velhos conhecidos e um belo “olá” para a nova geração de heróis que irá surgir daqui para frente.