Timothée Chalamet e Zendaya voltam em novo trailer de Duna 2; confira

Timothée Chalamet e Zendaya estão de volta no universo Arrakis com o novo trailer de Duna: Parte 2. O diretor Denis Villeneuve contou que todas as locações utilizadas nas gravações foram novas, e o filme foi gravado inteiramente em IMAX. “O primeiro filme foi filmado 40% em IMAX. Desta vez, fizemos ele 100%.”

Duna: Parte 2

O filme é a continuação da adaptação do best-seller Duna, de Frank Herbert, coescrito por Villeneuve e Jon Spaihtstem. Assim, acompanha a jornada de Paul Atreides (Timothée Chalamet), que segue para uma guerra de vingança contra aqueles que destruíram sua família, ao lado de Chani (Zendaya).

A expectativa para o filme é grande, já que a parte 1 ultrapassou a marca de US$400 milhões em bilheteria mundialmente, e também levou para casa seis estatuetas do Oscar – dentre as dez indicações que recebeu da Academia.

Duna: Parte 2 conta também com o retorno de Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem e Josh Brolin, mas traz novidades no elenco. Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux, Austin Butler e Tim Blake Nelson são os novos nomes da produção.

A estreia está marcada para o dia 2 de novembro de 2023. Quem aí já não consegue mais esperar para desvendar o destino de Arrakis?