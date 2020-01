Timão, Pumba e Zazu roubam a cena no novo ‘O Rei Leão’

O aguardadíssimo novo filme de “O Rei Leão” está quase chegando aos cinemas e nós, do MdeMulher, já conferimos a produção na íntegra. Por enquanto, o que podemos dizer é que a nostalgia dá o tom do longa, pois ele é bem fiel ao desenho original.

Mesmo assim, há doses de frescor no filme, a começar pela dublagem de um trio de comediantes que está apenas perfeito: Seth Rogen, Billy Eichner e John Oliver. Eles emprestam suas vozes para Pumba, Timão e Zazu, respectivamente.

Quem conhece esses caras na vida real sabe que eles têm estilos bem diferentes de comédia e “O Rei Leão” soube aproveitar isso incrivelmente bem. Há muito dos comediantes em seus personagens e isso é ótimo. Os alívios cômicos estão bem afiados – com destaque para os que são protagonizados por Timão e Pumba, lógico. Essa dupla continua sendo uma das melhores coisas da história.

Vale lembrar que tal aspecto – do toque particular de Seth, Billy e John – só pode ser conferido na versão do filme em inglês. Mesmo assim, temos certeza de que as vozes em português também foram muito bem escolhidas.

O novo “O Rei Leão” chega estreia nos cinemas brasileiros em 18 de julho. Aguarde, pois em breve a gente ainda vai falar mais sobre o filme aqui no M.