Roteirista avisa que The Witcher não será “série para crianças”

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner da anticipadíssima série The Witcher, da Netflix, divulgou hoje (31) um novo trailer da primeira temporada da série. A roteirista estava na convenção Lucca Comics and Games convention, em Lucca, na Itália, e os fãs foram a loucura com o vídeo que mostra mais detalhes da superprodução. “Estou sentada em uma cidade de 300 anos, na Itália, sendo maquiada para um dia inteiro de painéis e entrevistas enquanto ao mesmo tempo aprovo os efeitos especiais da série”, ela escreveu na sua conta do Twitter. “Apenas um terço dessa equação parece ser a minha vida verdadeira”, ela brincou.

A série, que é baseada em best-sellers de fantasia, conta a história do famoso caçador de monstros Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill. A trama mescla humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros. Todos lutam para sobreviver em um universo onde o bem e o mal não são facilmente identificados. “Acabei de assistir a um trecho de The Witcher com Ben [filho da roteiriista] e o veredito está: esse show não é para crianças de 5 anos. Tipo, realmente não. #talesofanworkingmom (traduzido #contosdeumamãetrabalhadora)“, Hissrich prometeu hoje na Itália.

Curiosa? Dê uma olhada no trailer. A série estreia dia 20 de dezembro.

