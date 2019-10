BUH! Confira as melhores fantasias de Halloween dos famosos

A época mais assustadora do ano chegou! Alguns famosos capricharam na produção e mostraram toda a sua criatividade com as fantasias. Popularmente comemorado nos Estados Unidos, o Halloween cada vez mais ganha espaço no calendário brasileiro.

Se você acha que para curtir essa data, é necessário investir nos tons escuros e coisas assustadoras, engana-se, viu? O importante é usar a criatividade na hora de criar as fantasias, como alguns famosos fizeram. Separamos os looks aterrorizantes e divertidos das celebridades. Dá uma olhada!

Angélica e Luciano Huck

Uma festa dada pelo produtor Léo Fuchs reuniu amigos e famosos na última terça (29), e todos estavam fantasiados para a ocasião. Angélica por sua vez, estava fantasia de mulher gato e Luciano Huck parecia estar de James Bond.

O casal estava na festa do produtor Léo Fuchs, que aconteceu ontem (29)

Anitta

Como mostramos aqui, Anitta fez uma festança de Halloween para amigos e familiares no Rio de Janeiro. A cantora usou dois looks que foram inspirados em Elvira, a Rainha das Trevas, desenvolvidos por André Betio. O primeiro era uma saia com um body, mas, para curtir a pista de dança com mais conforto, a funkeira optou por um acessório nos seios e uma hot pants com franjas prateadas.

Carolina Dieckmann

Ao lado do diretor Léo Fuchs, a atriz também apostou na mulher gato, mas um pouco mais discreta que Angélica. As duas estavam umas gatinhas, não é mesmo?

A loira se fantasiou também de mulher gato!

Letícia Colin

Gravídissima, Letícia Colin foi criativa na escolha da fantasia. Com uma peruca verde e um look fofo todo laranja, ela se fantasiou de abóbora. Rolou até uma pintura artística no barrigão. Para acompanhar, seu marido, o ator Michel Melamed, estava fantasiado de jardineiro. Amamos a escolha e fica aí uma inspiração de fantasia de casal!

Grávida, Letícia Colin foi criativa se fantasiou de abóbora

Fernanda Gentil e sua namorada Priscila Montandon também arrasaram na fantasia. Fernanda se tornou uma vampira, enquanto Priscila estava fantasia de Malévola, uma das vilãs preferidas dos pequenos e dos grandinhos também.

Isis Valverde

Já Isis Valverde chegou enfeitiçando a todos. Usando lentes de contato e um vestido perolado, ela se transformou em uma bruxa chiquérrima. As rendas e o brilho fizeram toda a diferença na produção!

Com um toque luxoso e sofisticado, Isis Valverde se fantasiou de bruxinha

Ciara e Russell Wilson

Saindo da festa do produtor, a cantora Ciara decidiu se fantasiar de Beyoncé. Ela e seu marido Russell Wilson se inspiraram nos looks da Queen B e de Jay Z, no clip “Apeshit”. O resultado ficou impecável e para completar eles ainda fizeram um vídeo interpretando a música. Demais, né?

O casal arrasou na criatividade

