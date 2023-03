The Marvelous Mrs. Maisel: Tudo o que sabemos sobre a última temporada

Está chegando a hora de nos despedirmos da Midge e do Upper West Side. Nesta segunda-feira (20), o Prime Video divulgou trailer da 5ª e última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. A série, criada por Amy Sherman-Paladino, a mesma roteirista e produtora de Gilmore Girls, ganhou 20 prêmios Emmy e fez um tremendo sucesso no streaming. Mas, como tudo é bom dura pouco, a trajetória de Rachel Brosnahan como Midge chegou ao fim. Para te preparar, temos aqui um apanhado de informações sobre o quinto ano do seriado.

Para quem não conhece, The Marvelous Mrs. Maisel é uma comédia ambientada em Nova York, no final dos anos 1950 e começo dos 1960, que acompanha a vida de Miriam “Midge” Maisel, uma jovem mãe e dona de casa judia. Após descobrir a traição do marido, que almejava ser um comediante de stand up, ela toma as rédeas da situação e vai atrás do sonho dele. Midge descobre que não só é muito mais talentosa que ele, como também adora fazer as pessoas rirem. Ela então passa a dividir seu tempo entre ser apresentar como comediante e cuidar de seus filhos.

Trailer da nova temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. Sim! O trailer da última temporada da série foi divulgado hoje, como citamos acima. Pelas imagens, Midge tem um gostinho da fama e consegue fazer tudo sem perder o senso de humor. Confira abaixo:

Qual o foco da quinta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel? Ainda não viu a série? Então cuidado com os spoilers das temporadas anteriores. No quarto ano de The Marvelous Mrs. Maisel, Midge está reconstruindo sua carreira e reputação – depois de ser cortada da turnê Shy Baldwin. Boas notícias: ela está mais perto do sucesso que nunca. Pelo menos é isso que diz a sinopse do Prime Video. Como nem tudo são flores, Midge ainda terá um longo caminho pela frente para realmente acontecer no mundo dos comediantes de stand up.

Quem retorna para a 5ª temporada? Claro que Rachel Brosnahan retornará como Midge, assim como Alex Borstein (Susie Myerson), Tony Shalhoub (Abe Weissman), Marin Hinkle (Rose Weissman), Michael Zegen (Joel Maisel), Kevin Pollak (Moishe Maisel) e Caroline Aaron (Shirley Maisel). A pergunta que não quer calar: Milo Ventimiglia (também conhecido como Jack, de This Is Us, e Jess, de Gilmore Girls) estará nos episódios final? Sim, ele está garantindo como o bonitão que Midge conheceu na quarta temporada e teve um envolvimento um tanto quanto peculiar. Quando estreia a última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel? Com nove episódios, a próxima temporada de The Marvelous Mrs. Maisel estreia mês que vem, em 14 de abril. Os três primeiros capítulos chegam junto com a estreia, os seguintes serão semanais – sendo um novo episódio toda sexta-feira, encerrando o quinto ano da série em 26 de maio.