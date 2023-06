Rachel Brosnahan será Lois Lane em “Superman: Legacy”

Foi divulgado nesta terça-feira (27) que Rachel Brosnahan, protagonista da série The Marvelous Mrs. Maisel, e David Corenswet serão Lois Lane e Superman no novo filme da DC, Superman: Legacy. A escalação foi confirmada no Twitter por James Gunn, atual copresidente da DC Studios. “Eles não são apenas atores incríveis, mas também pessoas maravilhosas”, elogiou Gunn.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

David Corenswet, que fez recentemente o filme de terror Pearl, assume o papel de um dos super-heróis mais queridos da franquia depois de Henry Cavill deixar o papel que interpretou desde 2013. Assim, Superman: Legacy será responsável por lançar mais uma versão do herói nos cinemas e também dará início à nova fase do estúdio, encabeçado criativamente por Gunn.

Com os protagonistas escalados, ainda precisam revelar a escolha do intérprete do vilão Lex Luthor. A lista de candidatos inclui os irmãos Alexander e Bill Skarsgard. O filme, que focará no lado mais familiar de Clark Kent/Kal-El “equilibrando sua herança kryptoniana e sua educação humana”, tem estreia prevista para 11 de julho de 2025 nos cinemas americanos – já aguardado ansiosamente pelos fãs, é claro.