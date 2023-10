Semana Criativa de Tiradentes 2023: os destaques do evento

Atualizado em 14 out 2023, 11h37 - Publicado em 15 out 2023, 07h28

Atualizado em 14 out 2023, 11h37 - Publicado em 15 out 2023, 07h28

A Semana Criativa de Tiradentes (SCT), festival que promove o encontro entre arte e cultura e homenageia o design feito à mão, chega a sua sétima edição e acontecerá entre 19 e 22 de outubro na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais.

O evento conta com mais de 80 atividades, entre palestras, bate-papos, exposições, oficinas, instalações, exibições, sessões de cinema, visitas guiadas e passeios durante quatro dias de festival que tradicionalmente reúne cerca de seis mil pessoas de todo Brasil.

Esse ano, a SCT amplia suas fronteiras com a participação de projetos especiais de artesanato de vários lugares do Brasil, como Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, além do Artesanía Warao, com indígenas refugiados da Venezuela.

Participam das palestras e bate-papos nomes como Miguel Cañas, Néli Pereira, Lu Gastal, Gabriel Kogan, Antonio Castro, Bel Lobo, Jorge Mendes, Pedro Nery, Ronaldo Fraga, Bruno Gagliasso, Roberta Borsoi, Rodrigo Ambrosio, Adélia Borges, entre outros.

Destaques da Semana Criativa de Tiradentes

Entre os destaques está a exposição Design Feito à Mão, que acontece no Centro Cultural Yves Alves. A mostra é fruto das imersões e vivências promovidas pelo festival entre designers e artesãos ao longo do ano e que resultam em produtos exibidos na SCT.

Já o legado da arquiteta pernambucana Janete Costa (1932-2008) estará presente em dois momentos nesta edição. Na exposição Janete Costa: uma designer brasileira, que ocupa o Sobrado Aimorés, e na roda de conversa que reunirá seus filhos – os arquitetos Roberta Borsoi e Mário Santos, a galerista Lúcia Santos e o designer Rodrigo Ambrosio. O papo acontecerá no sábado, 21 de outubro, às 10h30, no auditório do Centro Cultural Yves Alves, e abordará a importância de Janete Costa para a construção de uma arquitetura e de interiores genuinamente brasileiros, que valorizam a nossa cultura e, principalmente, a arte de artesãos nordestinos. A mediadora será a jornalista Adélia Borges, amiga da arquiteta e que também tem muita história para contar sobre ela.

Homenagem do ano

O homenageado da sétima Semana Criativa de Tiradentes é a Matizes Dumont, dos irmãos Dumont, uma família de artistas e bordadeiros nascida em Pirapora, MG, cidade à margem do rio São Francisco. Único homem entre os irmãos, Demóstenes é o responsável pelos desenhos. Embora também borde, são as mulheres que assumem a tarefa: as irmãs Ângela, Marilu, Martha e Sávia. Para a SCT 2023, a Família Dumont prepara a exposição Metamorfose dos fios e das tramas – Mulheres Entre (linhas), que também ocupa o Centro Cultural Yves Alves.

Locais do evento

O festival abraça toda a cidade e se espalha por vários casarões do centro histórico de Tiradentes:

O Centro Cultural Yves Alves recebe palestras, bate-papos e as exposições Design Feito à e Metamorfose dos fios e das tramas – Mulheres Entre (linhas) , da família Dumont. O Sobrado Ramalho, sede do Iphan, recebe a exposição Desdobramentos , tradicional mostra que reúne trabalhos desenvolvidos por designers e artesãos de edições anteriores. Este trabalho de continuidade é um dos grandes diferenciais do projeto da SCT. A Casa Criativa da SCT tem novo endereço, um casarão em frente à Câmara Municipal, na rua da Igreja Matriz de Santo Antônio. Será o local dos lançamentos de livros comandados pela Editora Olhares, o espaço da Pia Laus e importantes bate-papos. A Villa Chafariz vai receber a instalação Praça dos Círculos , dos arquitetos Jader Almeida e Hugo Sasdelli. Também será palco do tradicional Agulhaço que será comandado pela artesã gaúcha Lu Gastal e reúne amantes do bordado, profissionais e iniciantes. A Villa também recebe o espaço festivo da Semana Criativa de Tiradentes, e vai funcionar diariamente, das 18h à meia-noite, com bebidas e DJs. O Sobrado Aimorés vai apresentar a exposição Janete Costa, uma designer brasileira . O Espaço Raízes, ao lado da estação da Maria Fumaça, vai sediar o Mercado, feira que reúne mais de 22 expositores criativos e as oficinas do festival. O Museu Casa Padre Toledo apresenta a exposição Arte dos Mestres , organizada pela ArteSol e a Marco 500. O Espaço Cultural Quatro Cantos vai exibir a coleção … e o que dizem as águas? , fruto da criação coletiva de artesãos e produtores com curadoria de Ronaldo Fraga, além da área de credenciamento. O casarão da Câmara Municipal, na subida da Igreja Matriz, receberá em sua varanda uma instalação feita por mulheres. O trio da Plataforma 4, formado pelas designers Camila Fix, Flávia Pagotti Silva e Rejane Carvalho apresenta a instalação O laço e o abraço , inspirada no texto homônimo de Mário Quintana.

Credenciamento na Semana Criativa de Tiradentes

Para participar da Semana Criativa de Tiradentes é necessário realizar o credenciamento no site oficial do festival. Lá também é possível conferir a programação completa. No entanto, vale ressaltar, que é preciso fazer a inscrição, disponível a partir de 5 de outubro, em cada atividade que desejar participar.

Quando: de 19 a 22 de outubro de 2023

Onde: Tiradentes, Minas Gerais

@semanacriativadetiradentes

semanacriativadetiradentes.com.br