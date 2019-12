Pitty vence como Melhor Cantora do Ano em premiação para mulheres

A cantora Pitty venceu ontem (3) a categoria de Melhor Cantora do Ano no WNE Awards 2019. A premiação, que chega à sua terceira edição, é a primeira totalmente dedicada às mulheres. Com a sigla WME (que diz women, mulheres, em inglês), a plataforma de música é focada no protagonismo da mulher e reuniu as mulheres que se destacaram em 2019 no Brasil. Esse ano, o evento veio com um número maior de categorias, apresentadoras e shows.



Pitty abriu a noite com uma apresentação coreografada e, além de Melhor Cantora, venceu também como Melhor Música Alternativa. Ela foi indicada em quatro categorias. Emocionada, a cantora declarou no palco: “Música também é alternativa”. Nas redes sociais, ela festejou: “Que emoção! Noite linda e cheia de troca com mulheres incríveis. Gratidão”.

Gaby Amarantos também se apresentou na noite que homenageou a cantora Gal Costa. Preta Gil, apresentadora do prêmio, liderou o pout-pourri que encerrou a noite: “É muito emocionante homenagear a minha madrinha com essas mulheres maravilhosas”, disse.

A noite foi marcada por discursos politizados e referências às mães de Paraisópolis. Confira as vencedoras:

Álbum: “O tempo é agora” – Anavitória

Cantora: Pitty

DJ: Anna

Música Alternativa: “Noite Inteira” – Pitty

Música Popular: “Boa menina”- Luísa Sonza

Revelação: Yasmin Santos

Videoclipe: “Brisa” – Iza

Compositora: Tulipa Ruiz

Diretora de videoclipe: Gabi Jacob

Empreendedora do ano: Ana Garcia

Escuta as Minas: Josyara

Instrumentista: Karina Buhr

Jornalista Musical: Fabiane Pereira

Produtora Musical: Mahmundi

Radialista: Luka

Show: Duda Beat

