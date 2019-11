Camila Pitanga abre o coração sobre namoro Beatriz Coelho

Depois da notícia do suposto relacionamento com uma mulher, Camila Pitanga confirmou ao jornalista Leo Dias, do UOL, o seu namoro com a artesã Beatriz Coelho.

“O namoro surgiu como qualquer outro. Depois de um interesse mútuo e depois de tempo de conversa e conhecimento”, explicou. Em relação à orientação sexual, Camila comenta: “Estamos em 2019, acho que com tantos avanços e conversas e informação, é impossível que alguém não entenda ou não respeite o fato que todo ser humano é livre para amar quem quiser. Amor é amor”.

O jornalista também comentou que já sabia do caso desde abril, mas que, ao conversar com a atriz pessoalmente, resolveu não divulgar. Segundo ele, Camila afirmou que era algo novo e que não tinha certeza do que queria, além de estar passando por uma crise conjugal e não saber se o romance iria para frente.

Camila ainda completou: “Sempre tentei manter minha vida pessoa privada em todos os meus relacionamentos. Nesse não seria diferente […] Muita gente já me viu com a minha namorada e não ficaram surpresas com essa notícia porque nunca nos escondemos”.

