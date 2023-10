Pitty celebra os 20 anos de “Admirável Chip Novo”

“Eu tive que criar uma referência a partir de mim mesma”, conta Pitty em entrevista à CLAUDIA sobre o cenário do rock feminino nacional há 20 anos, quando ela começou. Ela contava com inspirações internacionais, mas sua autenticidade veio de dentro e se projetou pelo Brasil inteiro quando lançou seu primeiro single, Máscara, em 2003.

A cantora, natural de Salvador, tinha um estilo único e underground, que divergia de tudo o que era popular na época.

“Eu queria ser mulher nesse cenário, e isso não necessariamente significa ceder a uma feminilidade estereotipada”, reflete.

Pitty abriu seu caminho no mundo da música com Admirável Chip Novo, que, neste ano, celebra 20 anos com uma turnê especial (rodando o país até 2024), um DVD e o lançamento de Admirável Chip Novo (RE)ATIVADO (já disponível nas plataformas digitais de música).

“Uma das coisas que me deu vontade de fazer uma turnê comemorativa foi justamente escutar das pessoas o quanto essas músicas do disco estavam ressignificadas nas vidas delas. Antes da turnê, no ano passado, eu vi muita gente falando que estava escutando muito o álbum e as faixas estavam batendo diferente”, conta.

Como contam os relatos, agora as canções conversam de outra forma, mas ainda fazem muito sentindo no contexto de algumas pessoas, em questão de sentimentos e também de entendimento.

“Acho que as letras foram atravessando o tempo e a vida das pessoas de forma diferente, mas que permanece”, completa. Pitty conta que na época que estava fazendo Admirável Chip Novo não tinha como ter noção do que esse álbum representaria 20 anos depois.

“Para mim, o melhor disco é sempre o último, o mais recente, porque é onde eu depositei as minhas ideias mais atuais, digamos assim”, conta a cantora dando risada.

“Nesses 20 anos de Admirável Chip Novo é que caiu a ficha do quanto ele se tornou atemporal. Passou todo esse tempo e continua relevante para as pessoas, as que gostam de música e também para os meus colegas na música, que falam desse álbum com um carinho especial.”

“Esse disco impactou a música brasileira, o papel das mulheres no rock e a visão de uma baianidade”, completa a artista.

O álbum trouxe uma renovação para o cenário musical brasileiro, e Pitty emergiu como uma das principais vozes do rock nacional. As letras diretas e contestadoras continuam atuais, além de trazerem o empoderamento feminino.

“Essas músicas falam muito sobre a nossa contemporaneidade, sobre as questões sociais e de convivência coletiva. Há 20 anos, a gente ainda não dava nome para essas discussões, mas hoje a gente tem nome para todos esses movimentos coletivos e todas essas lutas. Eu acho que essa vontade de falar sobre tudo isso já existia em mim, são assuntos e temas que sempre foram importantes para mim, desde adolescente. Mesmo que na época eu não soubesse que falar sobre direitos das mulheres, era feminismo. Mesmo sem as nomenclaturas, o discurso ali já era sobre liberdade, direitos e por questões políticas também. Por democracia e também questões existenciais que eu acho que permeiam a humanidade desde sempre, né? O vocabulário vai mudando, mas as questões estão aí, né?”

Com toda essa bagagem, o disco merecia ser revisitado e celebrando. A nova versão, Admirável Chip Novo (RE)ATIVADO, traz as músicas de Pitty na voz de outros artistas, como Emicida, Pabllo Vittar, Sandy, Ney Matogrosso e mais.

“Eu queria ver como seriam essas canções se elas fossem interpretadas por pessoas que admiro. Eu fiz questão de não me envolver em nada do processo criativo e o meu único briefing era: pegue a música e faça dela o que quiser.”

A cantora ouviu a nova versão do disco apenas quando ficou pronta. “Algumas músicas os artistas escolheram e outras nós sugerimos. O que eu queria era a personalidade deles. Isso é um statement de como a música brasileira é diversa. É um disco de rock, mas que pode ser interpretado por artistas de outros gêneros, e o rock em todos esses lugares.”

O álbum está disponível nas plataformas de músicas, como citamos acima, e você pode acompanhar as datas da turnê no site oficial de Pitty.