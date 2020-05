IZA e Maejor se unem em música para campanha por pessoas refugiadas

No Dia Mundial para a Diversidade Cultural e para o Diálogo e o Desenvolvimento, a música foi o meio que a as Nações Unidas (ONU), a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), o rapper americano Maejor e a brasileira IZA escolheram para marcar a data. A canção Let Me Be the One (Deixe que seja eu, traduzido do inglês) faz parte da campanha criada pela Humanity Lab Foundation, há 5 anos, e faz parte da campanha dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que incluem criar um roteiro para um mundo melhor, mais justo, seguro, saudável e próspero.

O clipe, gravado antes da pandemia, conta com a participação de 4 pessoas refugiadas (da Síria, Venezuela e República Democrática do Congo), que participaram das gravações como figurantes. Uma equipe do ACNUR também participou para dar uma orientação técnica sobre a realidade das pessoas refugiadas no Brasil. O reggae traz Iza cantando em inglês e português. “Conta seus medos, pode confiar vai ser nosso segredo, mostrar que a vida pode ser bem mais que aquilo que você imaginou”, ela canta.

O lançamento mundial foi feito na tarde de quinta (21), pelo Youtube. A cantora Iza estava empolgada com a oportunidade de participar. “Espero que esse projeto consiga tocar muitos corações”, disse ela.

Ouça a canção aqui: