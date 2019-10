Maha Mamo e Cate Blanchett participam de conferência da ONU em Genebra

A palestrante brasileira Maha Mamo está hoje (7) em Genebra, ao lado da atriz australiana Cate Blanchett, para participar da cerimônia do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). As duas estão participando da 70ª Sessão Plenária dos Comitês Executivos dedicada aos apátridas, que ainda são mais de 10 milhões em todo o mundo, incluindo muitas mulheres impedidas de dar uma nacionalidade aos filhos.

Maha, que foi apátrida, chegou ao Brasil há três anos e ganhou cidadania brasileira em 2018. Ela é embaixadora da causa na ONU e se emocionou com o discurso de Cate. “Eu não tenho palavras para descrever a emoção dessa cerimônia. Estar aqui – como brasileira – e ao lado de Cate, que é atriz e embaixadora da Boa Vontade desde 2016, tem um significado gigante”, disse a palestrante à CLAUDIA.

“Não ter uma nacionalidade, como muitos de vocês sabem, tem um efeito devastador na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo e eu testemunhei isso pessoalmente como Embaixadora da Boa Vontade. Eles vivem a marginalização e exclusão desde o berço até a morte”, disse Cate. “É difícil imaginar o grau de invisibilidade e de desespero que sofrem pessoas às quais são negadas educação ou saúde, mas também coisas como conseguir uma carteira de motorista, abrir uma conta bancária ou até certidão de óbito”, completou.

A palestrante brasileira elogiou o empenho de Blanchett com as questões dos refugiados. “A minha vida é dedicada a essa causa, quando vejo alguém da importância da Cate usando a sua imagem e credibilidade para defender a causa, eu me emociono. São mais de 10 milhões de apátridas no mundo, e ter o apoio da Cate é muito importante”, disse Maha.

