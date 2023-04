Os vampiros estão de volta: Saga “Crepúsculo” vai virar série

Estamos em 2008? Não, mas os retornos só continuam. Depois da confirmação de uma série de Harry Potter, teremos também a volta dos vampiros com uma nova adaptação de Crepúsculo. A Lionsgate Television, a divisão de televisão da Lions Gate Entertainment, está desenvolvendo um seriado baseado nos livros de Stephenie Meyer, que faz parte do projeto.

Foi divulgado que Sinead Daly, que trabalhou em The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, e The Get Dow, vai cuidar do roteiro. A produção está nos estágios iniciais e não há informações sobre elenco, showrunner, streaming ou emissora que vai exibir a novidade, segundo o Hollywood Reporter. Não está claro se a série vai ser uma continuação dos filmes, lançados entre 2008 e 2012, ou outra versão da história que já conhecemos. Como a criadora está envolvida, estamos em boas mãos.

Sobre Crepúsculo

Criado por Stephenie Meyer, Crepúsculo conta a história de Bella Swan, uma adolescente que vai morar com o pai em uma pequena cidade, Forks. Na escola, ela se apaixona por Edward Cullen, um excêntrico jovem, que é um vampiro. Mesmo ao descobrir isso, Bella quer continuar o romance – que só pode dar certo se ela deixar de ser humana. Essa é uma das grandes questões de toda a saga, que tem 4 livros. A trama tem também lobisomens e outros dilemas do mundo sobrenatural. O primeiro filme da franquia chegou aos cinemas em 2008 e transformou Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner em atores mundialmente conhecidos.

Recentemente, os fãs da saga puderam revisitar Forks com o livro Sol da meia-noite. A publicação, escrita também por Stephenie Meyer, conta os acontecimentos de Crepúsculo sob o ponto de vista de Edward, na narrativa oficial acompanhamos tudo pela visão de Bella. Agora, ficamos na espera de mais novidades da série de TV. Como citamos acima, ainda não há informações sobre a data de estreia.