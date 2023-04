Harry Potter ganhará série na HBO Max

Potterheads, temos novidades! A Warner anunciou hoje (12) que Harry Potter vai ganhar uma série na HBO Max. A produção irá adaptar os sete livros originais com um elenco diferente do que vimos anteriormente nos cinemas. A autora J.K. Rowling, que vem sendo criticada por seus constantes comentários transfóbicos, entra como produtora executiva.

Um pequeno teaser foi divulgado com a notícia. “Sua carta de Hogwarts está aqui. Max encomendou a primeira série de televisão com roteiro de Harry Potter, uma adaptação fiel dos livros icônicos”, diz a publicação no Twitter da HBO Max.

Your Hogwarts letter is here.

Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch

