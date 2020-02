O talento indiscutível de Cynthia Erivo

Cynthia Erivo foi um nome que chamou a atenção dos fãs de cinema nos últimos meses, ainda mais depois de sua indicação ao Oscar 2020. Se você ainda não sabe quem é essa atriz (que também é cantora), pode ter certeza de que vale a pena conhece-la.

Cynthia é uma mulher britânica de 33 anos, filha de imigrantes nigerianos que foram morar na Inglaterra. Seu talento foi percebido pela mãe ainda na infância, e ela acertou em cheio. A artista está muito perto de entrar para o clube EGOT, que nada mais é do que o grupo de artistas premiados com o Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

É importante destacar que pouquíssimos negros figuram na lista do EGOT. Eles são: James Earl Jones (1987), Harry Belafonte (2014), Quincy Jones (2016), Whoopi Goldberg (2002) e John Legend (2018). Agora, Cynthia pode se tornar a mais jovem artista da história a ganhar as quatro premiações.

Por seu mais recente filme, Harriet, ela recebeu duas indicações ao Oscar: Melhor Atriz e Melhor Canção Original. É bem improvável que Cynthia conquiste a estatueta na categoria de atuação, mas há chances de levar o prêmio pela música “Stand Up” – composta em parceria com Joshuah Brian Campbell.

Harriet conta a história da abolicionista Harriet Tubman, que durante a Guerra Civil Americana realizou diversas missões para libertar as pessoas escravizadas no sul dos Estados Unidos.

Infelizmente, o filme não tem previsão de estreia no Brasil. Ele foi lançado em 1º de novembro nos Estados Unidos e chegaria nos cinemas daqui em janeiro, mas a Universal acabou retirando o longa de seu calendário de estreias. Procurada por CLAUDIA, a empresa disse que que a estreia não foi definitivamente cancelada, mas afirmou que, por enquanto, não há previsão de estreia no Brasil.

A trajetória de Cynthia Erivo

Antes de chegar às telas de cinema, ela já havia surpreendido a todos no musical A Cor Púrpura, em 2015, vencendo um Tony pela personagem de Celie na categoria de Melhor Atriz Principal em Musical. O espetáculo é uma adaptação do clássico filme de mesmo nome, que foi indicado a 11 Oscars, mas não venceu nenhum.

A trama conta a história de uma jovem de 14 anos que é violentada pelo pai e dá à luz duas crianças. Separa dos filhos, Celie é doada a um homem que a trata com companheira e escrava. Whoopi Goldberg recebeu sua primeira indicação ao Oscar em 1986 pela interpretação da personagem. Atualmente, a versão brasileira do musical está sendo exibido em São Paulo, até o dia 16 de fevereiro.

Ela também venceu um Grammy, pelo musical A Cor Púrpura, na categoria de Melhor Álbum de Teatro Musical, em 2017. Já no Daytime Emmy, Cynthia foi premiada pela performance da música The Color Purple no programa Today, da NBCS.

A artista começou a aparecer nos filmes em 2018, quando contracenou com Viola Davis em As Viúvas, sendo escolhida pelo próprio Esteven MacQueen para o papel de Belle, uma babá e esteticista.

Atualmente, Cynthia está na série The Outsider, da HBO. Ela interpreta Holly Gibney, uma investigadora com talentos inacreditáveis. Também na TV, a atriz e cantora vai interpretar ninguém menos do que Aretha Franklin – na série Genius, do National Geographic.