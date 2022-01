Netflix revela se Emily em Paris será renovada e causa rebuliço entre fãs

Desde a sua estreia, Emily em Paris vem sendo alvo de inúmeras polêmicas, que vão desde a estereotipação dos franceses até escândalos de corrupção envolvendo o Globo de Ouro. Contudo, esses “detalhes” não impediram o seriado protagonizado por Lily Collins de ser um enorme sucesso. Prova disso é que a Netflix confirmou que a produção ganhará duas novas temporadas. Animados?

Vale lembrar que a produção se tornou a mais assistida em 94 países, sendo reproduzida por mais de 107 milhões de horas em apenas cinco dias. A renovação era só questão de tempo. O icônico Darren Star — criador de Sex and The City — retorna como showrunner.

“Acordei cedo para dar notícias muito animadoras para vocês… Emily em Paris está renovada para a terceira temporada… e espere, para a quarta temporada também! Eu não sei se Emily amaria ou odiaria a roupa que escolhi usar para esse anúncio, mas ela estaria surtando de qualquer forma. Eu realmente amo todos vocês, obrigado pelo incrível suporte. De verdade, mal posso esperar por mais. Merci Beaucoup!!!”, escreveu Lily Collins em uma publicação no Instagram. Confira:

Emily em Paris: o que pode acontecer na 3ª temporada?

*Alerta, o texto a seguir contém spoilers da segunda temporada de Emily em Paris!

Na segunda temporada do seriado da Netflix, Emily se vê dividida entre dois amores: Gabriel (Lucas Bravo) e Alfie (Lucien Laviscount). E claro, ela precisa lidar com o fato de que se relacionou com o ex-namorado de sua amiga, Camille (Camille Razat).

Já Mindy (Ashley Park) tenta a vida como artista de rua, contando com a ajuda de Benoit (Kevin Dias) e Étienne (Jin Xuan Mao). Durante o último episódio, a equipe da Savoir se demite da agência, deixando Emily com uma difícil decisão: juntar-se aos colegas de trabalho e prolongar a sua estadia em Paris por tempo indeterminado ou continuar na sua atual empresa para conseguir ser promovida e retornar a Chicago. O que será que ela vai escolher?

A terceira temporada de Paris deve abordar as consequências desta decisão, além de retratar o relacionamento entre Gabriel e Camille, que após um tempo separados, retomam a relação para a infelicidade da protagonista. Por enquanto, os novos episódios seguem sem previsão de estreia.