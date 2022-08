Série da Netflix sobre Família Addams ganha foto inédita

A manhã desta terça-feira (16) começou animada para os fãs da Família Addams! A Netflix divulgou uma imagem inédita da série Wednesday, que mostra toda a família reunida pela primeira vez. Catherine Zeta-Jones virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao surgir caracterizada como Mortícia Addams.

First look at The Addams Family in Netflix’s ‘WEDNESDAY’ series. pic.twitter.com/0dkMY4bRyN

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 16, 2022