Morre o compositor Aldir Blanc por Covid-19, aos 73 anos

Aldir Blanc, compositor e escritor de 73 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira (4) em decorrência da Covid-19, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio.

Em abril, Blanc deu entrada no CER (Centro Especializado em Reabilitação) do Leblon com infecção urinária e pneumonia, que evoluíram para um quadro de infecção generalizada.

No dia 15 de abril, após uma campanha feita por amigos e artistas para conseguir um leito na rede pública de saúde do Rio, o compositor foi transferido para o Hospital Pedro Ernesto, onde apresentou sinais de melhoras, mas foi mantido sedado.

Vasta obra musical e literária

Nascido no dia 2 de setembro de 1946, no Estácio, centro do Rio, Blanc chegou a cursar medicina e se especializar em psiquiatria, mas abandonou o curso em 1973 para dedicar-se exclusivamente à música, tornando-se um dos nomes mais importantes da Música Popular Brasileira (MPB).

Blanc ficou conhecido por escrever várias obras musicais e literárias, como O Bêbado e a Equilibrista, feita em parceria com João Bosco e interpretada na voz de Elis Regina. Também compôs os sucessos Bala com Bala, O Mestre-Sala dos Mares, Caça à Raposa e De Frente Pro Crime. Além disso, trabalhou em parceria com outros artistas conhecidos, como Moacyr Luz, Maurício Tapajós, Paulo Emília, Edu Lobo e Ivan Lins.

Em 1968, quando ainda cursava medicina, conheceu o parceiro Sílvio da Silva Júnior, com quem, dois anos mais tarde, compôs Amigo É Pra Essas Coisas, que foi gravada pelo grupo MPB-4.

Blanc também fundou, ao lado de Ivan Lins, Gonzaguinha e Marco Aurélio, o Movimento Artístico Universitário (MAU). Ele, ainda, foi um dos fundadores da Sociedade Musical Brasileira (Sombras), da Sociedade de Artistas e Compositores Independentes (Saci) e da Associação dos Músicos, Arranjadores e Regentes (Amar).

Por cauda da paixão pela escrita e pelas palavras, também era cronista. Suas obras retratavam o amor que sentia pelo bairro de Vila Isabel, onde passou a infância, o time Vasco da Gama e pelo carnaval – Blanc, inclusive, batizou um dos mais tradicionais blocos do Rio, o Simpatia É Quase Amor, onde desfilou por anos, em Ipanema.

Entre seus livros publicados, estão Rua dos Artistas e Arredores (1978), Porta de Tinturaria (1981), Brasil Passado a Sujo (1993), Vila Isabel – Inventário de infância (1996) e Um Cara Bacana na 19ª (1996).

Artistas e intelectuais lamentam a morte de Aldir Blanc

Nas redes sociais, artistas, jornalistas e políticos lamentaram a morte de Aldir Blanc e prestaram homenagens e condolências ao compositor. Lobão, Emicida, Arnaldo Antunes, Davi Moraes, Leia Pinheiro, Pedro Luís, Luciano Huck e Eliane Brum foram alguns deles. O perfil oficial do Vasco da Gama também prestou solidariedade aos familiares e amigos.

Veja abaixo algumas homenagens:

NOSSO QUERIDO E GRANDE COMPOSITOR ALDIR BLANC MORREU DE COD 19.TRISTEZA IMENSA😢😢😢😢😢 — Lobão (@lobaoeletrico) May 4, 2020

Aldir Blanc, assim como o sol, saiu de nosso campo de visão normal nessa noite. A poesia acorda triste com a partida de mais uma caneta que nos inspirou a sonhar. Obrigado por nos presentar com um país pelo qual nos apaixonamos Seu Aldir. O maior dos obrigados.❤ — emicida (@emicida) May 4, 2020

As composições de Aldir deixam um legado artístico precioso. São um tesouro da cultura popular guardado na memória afetiva do país. Como na sua canção-símbolo, o show de todo artista tem que continuar. O céu ganhou um bamba. #RIPaldirblanc — Luciano Huck (@LucianoHuck) May 4, 2020

Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Aldir Blanc, o Brasil e o mundo perdem com sua partida. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento de profunda dor. pic.twitter.com/cdVlt1yGV8 — Vasco (de 🏠) (@VascodaGama) May 4, 2020

O show de Aldir Blanc não pôde continuar. Sua morte é a morte da esperança equilibrista, é a morte do Brasil de tantas maneiras diferentes. Nosso luto continental já não faz continentehttps://t.co/TzlwHSQAIB — Eliane Brum (@brumelianebrum) May 4, 2020

“Rubras cascatas / Jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas”. Quando morre o autor de um verso como esse, entre tantos outros memoráveis, só nos resta chorar e reverenciar. “Glória a todas as lutas inglórias”. Viva Aldir Blanc! pic.twitter.com/dkTNys3NUI — Arnaldo Antunes (@arnaldo_antunes) May 4, 2020

“azar! a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar…” aldir, dos mestres maiores, que o sr. descanse em Luz, com a certeza do tanto que nos deixou de legado, amor, senso crítico, arte, cultura. missão cumprida! que farra boa o céu vai presenciar! — Maria Rita (@MariaRita) May 4, 2020

