34º Curta Kinoforum homenageia cinema indígena, além de filmes de Godard

A 34ª edição do Curta Kinoforum está chegando! O Festival Internacional de Curtas de São Paulo apresenta gratuitamente mais de 300 filmes, de 53 países diferentes, além de encontros, debates e oficinas. O evento ocorre a partir da quinta-feira (24) até o dia 30 de setembro, ocupando 44 salas de cinema e pontos de exibição na Região Metropolitana de São Paulo. Entre as principais atrações desta edição – e que você definitivamente não pode perder! – está a exibição do último filme do renomado cineasta francês Jean-Luc Godard, Trailer do Filme Que Nunca Existirá: ‘Guerras de Mentira’.

Veja tudo sobre o festival a seguir:

34º Curta Kinoforum

O festival conta com a programação mais robusta na história do Curta Kinoforum, apresentando mais de 300 filmes, de 53 países. Além da projeção ao ar livre da última obra de Godard, Trailer do Filme Que Nunca Existirá: ‘Guerras de Mentira’, também será exposto o curta de José Celso Martinez Corrêa e Celso Luccas, O Parto, obra realizada em Portugal em 1975.

Além disso, este ano o festival chega com uma grande representação para os cineastas indígenas, com destaque para Olinda Tupinambá, Priscila Tapajowara e Takumã Kuikuro. Diversas outras obras de outros cineastas também serão exibidas durante o festival de curtas, incluindo uma trilogia realizada por cineastas Yanomami que estará no próximo Festival de Veneza e filmes sobre os povos originários, dirigidos por cineastas não indígenas. Dentre esses, será projetado o curta-metragem de Alessandra Sampaio, Onde a Floresta Acaba, que reconta as viagens com o jornalista britânico Dom Phillips, assassinado na Amazônia no ano passado.

O animador argentino Juan Pablo Zaramella ganhará uma retrospectiva no festival, devido ao sucesso do curta Luminaris. Além dele, a atriz Gilda Nomacce, que participou em mais de 47 obras, será homenageada pela sua carreira impecável, e o Djalma Limongi Batista também ganhará centralidade no evento devido a sua inovação na produção de curtas. Entre outras homenagens estão obras realizadas na região do Vale do Paranapanema, Marília e Vera Cruz, como Despovoado, Ou Tudo Que a Gente Podia Ser, Habitar e Arrimo.

Novidades do Curta Kinoforum

Esse ano está recheado de novidades! Será inaugurada uma nova seção permanente, a Mostra Horizontes, que contará com obras recentes, brasileiras e estrangeiras, protagonizadas por personagens e temáticas juvenis. Ademais, tem a nova edição da Mostra Infantojuvenil, com programas e exibições voltadas à crianças e adolescentes, acompanhadas de atividades presenciais.

O programa Curta Cinemateca ganha obras clássicas, assinadas por Glauber Rocha e Joaquim Pedro de Andrade, entre outros. E a Retrospectiva Prêmio Estímulo exibe cópias em película 35mm de obras paulistas dos anos 1980 e 1990 de cineastas como Tata Amaral, Cao Hamburger, Toni Venturi e Alain Fresnot.

Curta Kinoforum 2023

As exibições e atividades paralelas acontecem no Centro Cultural São Paulo, Cinemateca Brasileira, CineSesc, Espaço Itaú de Cinema – Augusta e Museu da Imagem e do Som. O circuito Cinema na Comunidade leva títulos do evento a 40 locais da Região Metropolitana de São Paulo, como centros culturais, casas de cultura, ocupações e a Terra Indígena Jaraguá. Mais sobre a programação pode ser acessada no site oficial.

Curta Kinoforum 2023: 24 de agosto a 30 de setembro

Entrada Gratuita