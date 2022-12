Marília Mendonça é a artista mais escutada no Brasil em 2022

O que não saiu da sua playlist em 2022? Se Marília Mendonça e Anitta passaram pela sua cabeça, então saiba que você não está sozinha: uma alcançou a posição de cantora mais escutada do país, enquanto a outra foi a artista brasileira mais ouvida no exterior. Abaixo, você confere a retrospectiva do Spotify, com os hits que foram destaque aqui e no mundo.

Artistas e músicas mais ouvidos no Brasil em 2022

Marília Mendonça, que faleceu em um acidente de avião em 2021, foi a artista mais ouvida pelos brasileiros em 2022. Atrás dela estão a dupla Henrique & Juliano (2º), Jorge & Mateus (3º), Gusttavo Lima (4º) e Maiara & Maraisa (5º), mostrando mais uma vez a força do sertanejo entre os usuários brasileiros.

Já as músicas mais tocadas foram Mal Feito – Ao Vivo (Hugo & Guilherme), na primeira posição, seguida por Malvadão 3, (Xamã), e Vai Lá Em Casa Hoje (George Henrique & Rodrigo). Completam a lista Molhando o Volante (Jorge & Mateus) e Dançarina (Pedro Sampaio).

Entre os álbuns, Manifesto Musical (Henrique & Juliano), é o destaque da Retrospectiva Spotify 2022. A lista segue com Festa das Patroas 35% (Marília Mendonça e Maiara & Maraisa), Buteco in Boston (Gusttavo Lima), Próximo Passo (Hugo & Guilherme) e Chama Meu Nome (Pedro Sampaio).

Artistas e músicos mais escutados no mundo em 2022

Bad Bunny foi o artista mais escutado no mundo, tornando-se o primeiro a liderar a lista por três anos consecutivos. A segunda artista mais escutada – e a artista feminina com mais streams do ano – é Taylor Swift, seguida por Drake, The Weeknd e BTS. Já Anitta foi a cantora brasileira que mais fez sucesso no exterior, além de estar no Top 20 mundial.

A música mais escutada foi As It Was, de Harry Styles. Em segundo e terceiro lugares respectivamente, estão Heat Waves, por Glass Animals e pelo segundo ano consecutivo, STAY (with Justin Bieber) por The Kid LAROI. O quarto e o quinto lugares vêm de Bad Bunny com Me Porto Bonito e Tití Me Preguntó.

Bad Bunny também lidera a lista de álbuns mais escutados com Un Verano Sin Ti. Logo atrás estão Harrys House, de Harry Styles, SOUR, de Olivia Rodrigo, =, de Ed Sheeran, e Planet Her, de Doja Cat.

Podcasts

Podpah, primeiro podcast a utilizar a funcionalidade de vídeo no Spotify, ficou em primeiro lugar no Brasil, e em 24º no ranking global. O 2º favorito dos brasileiros, como você pode imaginar pela enorme repercussão na internet, foi A Mulher da Casa Abandonada, apresentado por Chico Felitti. Em terceiro, o Original Spotify Mano a Mano, que está no ar com sua terceira temporada apresentada por Mano Brown, seguido por Original Spotify Café da Manhã, em parceria com a Folha de S. Paulo, e Psicologia na Prática.