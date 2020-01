Lollapalooza 2019: 30 músicas perfeitas para o esquenta do festival

O festival de música Lollapalooza 2019 começa nesta sexta-feira (05) e vai até o domingo (07), em São Paulo. Conhecido por ser um evento dos mais ecléticos, traz atrações bacanas para todos os públicos. Entre os destaques, “Tribalistas”, “Arctic Monkeys”, Lenny Kravitz, “1975”, Duda Beat, Post Malone e Kendrick Lamar. Vai ter muita gente boa!

Leia Mais: 37 músicas que só quem foi emo nos anos 2000 vai curtir

Pensando nisso, a gente, aqui do MdeMulher, preparou uma playlist no Spotify com algumas das principais canções (e algumas meio desconhecidas) desses artistas – para você já fazer aquele esquenta e até mesmo para conhecer coisa nova, afinal de contas, festival também é para isso: se surpreender.

Dá o play e já segue a seleção!