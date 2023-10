Livros sobre saúde mental para tornar o cuidado com a mente um hábito

18 out 2023, 09h04

Por Naiara Taborda 18 out 2023, 09h04

O mês de setembro, conhecido como “Setembro Amarelo”, chega ao fim. Porém, pensar e cuidar de saúde mental não é o tipo de coisa que deve acontecer apenas em um mês do ano. Os cuidados com a mente devem ser constantes, principalmente em casos de quadros de ansiedade ou depressão.

Se você se interessa e quer saber mais sobre o assunto, montamos mais uma lista com uma série de livros que exploram diferentes nuances dos cuidados com a mente. Da obsessão pela produtividade à nossa visão sobre a existência, passando pelo mindfulness e o boom do burnout, os títulos a seguir vão cativar você a entender melhor o seu próprio estado de espírito e, quem sabe, buscar uma forma mais equilibrada de viver.