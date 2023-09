Livros para entender como os traumas interferem na nossa vida

Existem diferentes tipos de trauma. Esses incidentes não se resumem apenas à grande catástrofes ou desastres vividos na infância, mas também à forma como interpretamos ou entendemos situações variadas que passamos ao longo da vida. É por isso que o que experienciamos na infância – e que muitas vezes esquecemos propositalmente – tem um efeito tão profundo na vida adulta.

Pensando nisso, montamos uma seleção de livros que não só explicam o que é o trauma, como também demonstram de que forma os traumas que vivemos interferem na nossa vida adulta e oferecem formas de lidar com situações traumáticas.

Trauma: a epidemia invisível: Como lidar com as suas feridas emocionais e avançar em direção à cura O livro aborda de maneira franca e esclarecedora os efeitos do trauma, oferecendo insights sobre tratamento, prevenção e aprofundando-se em como o trauma impacta o corpo, mente e relações interpessoais. O livro oferece métodos práticos para enfrentar medos, explica como o trauma afeta a memória e emoções, e explora diversas síndromes pós-traumáticas. Compre agora: Amazon - R$ 26,99

O corpo guarda as marcas: Cérebro, mente e corpo na cura do trauma Um best-seller com 248 semanas na lista de mais vendidos do The New York Times, este livro revoluciona a compreensão do trauma e propõe um paradigma inovador para a cura. O autor, Dr. Van Der Kolk, explora o impacto do trauma no corpo e no cérebro, revelando tratamentos inovadores que promovem a recuperação por meio da neuroplasticidade. Além de casos inspiradores, o livro destaca a influência dos relacionamentos na cura, oferecendo esperança na recuperação de vidas afetadas por eventos traumáticos. Compre agora: Amazon - R$ 44,99

A Função do Vínculo no Trabalho com Trauma O livro “A Função do Vínculo no Trabalho com Trauma” explora a importância do vínculo no processo psicoterapêutico com o trauma, destacando a presença e entrega do terapeuta como essenciais para o sucesso. A autora analisa a relevância do vínculo seguro e presente no processo terapêutico, identificando-o como chave transformadora para a cura dos danos causados pela traumatização, enfatizando sua importância fundamental para profissionais que buscam abordar o trauma e a traumatização de maneira eficaz. Compre agora: Amazon - R$ 44,00

Não começou com você: como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo O livro "Não Começou com Você" de Mark Wolynn aborda o trauma herdado,

fornecendo ferramentas para aliviar o sofrimento. Com sua abordagem terapêutica,

incluindo questionários de autoavaliação e heredogramas, oferece uma jornada de

reconexão, integração e cura para dificuldades antigas, muitas vezes não resolvidas por

métodos tradicionais. Recomendado por especialistas, é um guia para compreender e

enfrentar traumas transmitidos ao longo de gerações. Compre agora: Amazon - R$ 47,90

Continua após a publicidade

O mito do normal: Trauma, saúde e cura em um mundo doente Gabor Maté, em "O Mito do Normal", desafia conceitos médicos, explorando

conexões entre sofrimento individual, sociedade, saúde e vícios. Ele questiona a ideia de

normalidade médica, destacando o impacto do trauma, estresse e estilo de vida moderno

nas doenças físicas e mentais, oferecendo uma perspectiva urgente sobre a cura e bem-

estar. Compre agora: Amazon - R$ 67,27

O que aconteceu com você?: Uma visão sobre trauma, resiliência e cura Oprah Winfrey e o neurocientista Bruce Perry exploram em “O Que Aconteceu Com Você?” como compreender traumas de infância molda comportamentos e influencia o presente. Com enfoque na resiliência e cura, eles abordam poderosas perspectivas emocionais e científicas, resgatando histórias pessoais e incentivando uma nova maneira de ver a vida para um futuro mais saudável e consciente. Compre agora: Amazon - R$ 36,99

Herança emocional: uma terapeuta, seus pacientes e o legado do trauma Em “Herança Emocional”, Galit Atlas utiliza histórias de pacientes, experiências pessoais e pesquisa para explorar a ligação entre problemas de vida e a herança emocional que carregamos. O livro revela segredos de família, aborda traumas geracionais e busca preencher as lacunas entre nossas aspirações e realidades, proporcionando uma compreensão profunda do impacto da herança emocional em nosso bem-estar. Compre agora: Amazon - R$ 56,18

O sofrimento em cena “Terapia Psicodramática com Vítimas de Trauma” explora métodos rápidos e eficazes para tratar traumas, incluindo os decorrentes de abuso sexual, tortura e depressão. Fundamentado em pesquisas recentes, o livro destaca o papel do psicodrama na terapia e aborda a transmissão geracional de padrões traumáticos. Com prefácio de Zerka Moreno. Compre agora: Amazon - R$ 77,40

Continua após a publicidade

Do trauma encarnado à biopatia: a clínica bioenergética do sofrimento orgânico O livro explora o uso das intervenções psicocorporais da Análise Bioenergética para tratar pacientes com queixas de sofrimento orgânico, considerando a eficácia da psicoterapia corporal. A pesquisa qualitativa envolveu sessões de psicoterapia com pacientes, revelando conexões entre histórico de traumas, relacionamentos familiares e sintomas somáticos, destacando a importância da escuta do corpo para um cuidado

integrado em saúde. Compre agora: Amazon - R$ 55,00

Não há partes ruins: curando traumas e restaurando a plenitude com o modelo de sistemas familiares internos O modelo de Sistemas Familiares Internos (IFS) do Dr. Schwartz revoluciona a psicologia, ensinando a respeitar e se comunicar com nossas várias partes, subvertendo premissas culturais e científicas. "Não Há Partes Ruins" explora como esse modelo transforma áreas como recuperação de traumas, terapia de dependência e depressão, oferecendo exercícios para mapear partes, acessar o self e transformar partes desafiadoras em aliadas. Compre agora: Amazon - R$ 41,17