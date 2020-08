As lives deste final de semana estão imperdíveis! Programe-se!

Mais um #sextou está entre nós e, como de costume, CLAUDIA selecionou algumas das lives deste final de semana para você curtir em casa! Além de muitas apresentações musicais, há também programações culturais.

Para começar entre as opções musicais, nesta sexta (14) teremos rock nacional com as lives das bandas Blitz e Ira!, às 20h e 21h, respectivamente. Já no sábado (15), mudaremos para o samba, com Jorge Aragão e Alcione, às 15h e 18h, respectivamente, e também para MPB com Vanessa da Mata, às 20h. A partir das 16h, Seu Jorge fará um tributo a David Bowie. Para fechar, no domingo (16), temos sertanejo com Gusttavo Lima e Jonas Esticado, às 18h30.

Neste finde, também há uma programação incrível em prol da proteção dos povos indígenas, com o Festival Mba’e Porã. Já para quem curte cinema, também há as programações da 2ª Mostra de Cinema Egípcio, do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e da 9ª Mostra Ecofalante de Cinema. Para quem quer relaxar, tem o Festival Camomila, com muita meditação e yoga.

Bora se programar?

Lives musicais deste final de semana:

Sexta-feira (14):

Felipe Ferraz – 20h (YouTube)

Blitz – 20h (YouTube)

Dan Santos – 21h (Instagram)

Banda Ira – 21h (YouTube)

Best Coast – 22h (Site oficial)

Tigers Jaw – 22h (Site oficial)

Teresa Cristina – 22h (Instagram)

Di Ferrero – 22h (Aplicativo BeApp)

Sábado (15):

Nego Alvaro – 14h30 (YouTube)

Jorge Aragão – 15h (YouTube)

Seu Jorge em tributo a David Bowie – 16h (Site oficial)

Maiara e Maraisa – 17h30 (YouTube)

Alcione – 18h (Site oficial)

Dudu Nobre – 19h (YouTube)

Vanessa da Mata – 20h (Site oficial)

Teresa Cristina – 22h (Instagram)

Domingo (16):

Gusttavo Lima e Jonas Esticado – 18h30 (YouTube)

Teresa Cristina – 22h (Instagram)

Festival Mba’e Porã

O Festival Mba’e Porã: arte pela proteção dos povos indígenas começou na sexta-feira passada (7), mas ainda tem programação para este final de semana! Construído e realizado de maneira totalmente virtual, o evento traz exposições on-line de obras de arte e peças de artesanato doadas por diversos artistas, além de uma programação cultural nas redes sociais com “Diálogos” e “Apresentações nacionais e regionais de Artes Cênicas e Música”.

O objetivo do festival é arrecadar fundos para a construção de poços artesianos e compra de equipamentos de proteção individual (EPIs) destinados aos povos Guarani e Kaiowá. As quantias podem doadas pela Vakinha On-line ou, então, o interessado pode comprar as obras doadas.

Confira a programação:

Sexta-feira (14):

17h – Diálogos: “Atuação da Defensoria Pública Federal na defesa dos direitos dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul”, com Daniele de Souza Osório (defensora pública federal) e Nathaly Conceição Munarini Otero (assessora na Defensoria Pública Estadual), no Facebook .

​ 19h – Artes da Cena: “Tekoharã e as Veias da Terra”, com Arami Argüello Marschner, no Facebook e Youtube .

​ 20h – Música: Projeto Kzulo, no Facebook e Youtube .

21h – Música: Marina Peralta, no Facebook e Youtube .

Sábado (15):

17h – Diálogos: “Diálogos e Música”, com Sonia Guajajara (coordenadora executiva da APIB), Maria Gadu (cantora) e Eloy Terena (advogado), no Facebook;

19h – Artes da Cena: “Leitura de cenas do espetáculo Recusa”, Cia Teatro Balagan, com Antonio Salvador e Eduardo Okamoto. Direção Maria Thaís, no Facebook e Youtube;

20h – Música: Giani Torres​, no Facebook e Youtube;

21h – Música: Janamô, no Facebook e Youtube.

Domingo (16):

17h – Diálogos: “Questões indígenas: reflexões sobre a cobertura jornalística em MS e apresentação da Mídia Índia – comunicação inovadora”, com Tatiane Queiroz (jornalista e doutoranda em Jornalismo – UFSC), Eric Marky Terena (jornalista e integrante da Mídia Índia) e Scott Hill – Integrante da Comunicação Guarani Kaiowá, no Facebook;

19h – Artes da Cena: “Jaity Muro”, com Junia Pereira e Rossandra Cabreira. Direção de Karla Neves, no Facebook e Youtube;

20h – Música: Zeca Baleiro e Jerry Espíndola, no Facebook e Youtube .

9ª Mostra Ecofalante de Cinema – sexta, sábado e domingo

O evento audiovisual dedicado às temáticas socioambientais chega à sua 9ª edição de forma totalmente online e gratuita, reunindo 98 filmes de 24 países. Com início na última quarta-feira (12), diariamente são feitas 11 sessões diferentes. Os títulos ficam disponíveis sempre às 15h, por períodos de 24 horas.

Confira a programação deste final de semana (arraste para o lado):

Você pode conferir a programação completa da mostra no site oficial, onde serão exibidos os filmes. O debate do sábado (15) será transmitido no Facebook e no YouTube.

2ª Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo

O Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) está desde o final de julho produzindo a 2ª Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo, dessa vez de forma totalmente virtual. Os ingressos são gratuitos e os filmes podem ser vistos no site da mostra.

Os 24 títulos foram selecionados pelo produtor e curador Amro Saad, egípcio naturalizado brasileiro. Trata-se de obras produzidas entre 2011 e 2019 que revelam a nova geração de cineastas egípcios em documentários e ficções de diversos gêneros, desde comédia até terror.

Confira a programação deste final de semana:

Sexta-feira (14):

19h – O elefante azul 1 , de Marwan Hamed: Após cinco anos afastado, o psiquiatra Dr. Yehia retorna ao seu trabalho apenas para encontrar seu amigo universitário, Sherif , que acabou de chegar para avaliação mental e psicológica por ser acusado de assassinato. Tentando ajudá-lo, Yehia desvenda mistérios que nunca pensou que existissem.

, de Após cinco anos afastado, o psiquiatra Dr. Yehia retorna ao seu trabalho apenas para encontrar seu amigo universitário, Sherif , que acabou de chegar para avaliação mental e psicológica por ser acusado de assassinato. Tentando ajudá-lo, Yehia desvenda mistérios que nunca pensou que existissem. 22h – Mensagens do mar, de Daoud Abdel Sayed: Após a morte de sua mãe, Yehia decide voltar para Alexandria, o lugar onde ele cresceu e se apaixonou. Desiste do emprego de médico e começa a pescar. Ele aprende muito com as histórias de outras pessoas e descobre o significado da vida enquanto medita no mar.

Sábado (15):

17h – Não me beije , de Ahmad Amer : Uma sensual estrela de cinema decide seguir um caminho mais religioso, mas o mundo do entretenimento e seus fãs têm opiniões diferentes sobre sua escolha;

, de : Uma sensual estrela de cinema decide seguir um caminho mais religioso, mas o mundo do entretenimento e seus fãs têm opiniões diferentes sobre sua escolha; 20h – O elefante azul 1, de Marwan Hamed: sinopse acima.

Domingo (16):

17h – Verde seco , de Mohammed Hammad : Iman é uma jovem religiosa conservadora que se incomoda com a opinião dos outros sobre ela e que mantém uma posição rígida sobre a extinção das tradições sociais. Uma terrível descoberta, no entanto, irá fazê-la abandonar todas as tradições às quais um dia foi tão apegada;

, de : Iman é uma jovem religiosa conservadora que se incomoda com a opinião dos outros sobre ela e que mantém uma posição rígida sobre a extinção das tradições sociais. Uma terrível descoberta, no entanto, irá fazê-la abandonar todas as tradições às quais um dia foi tão apegada; 20h – Não me beije, de Ahmad Amer: sinopse acima.

Festival Camomila – sábado (15):

De sábado (15) até o dia 12 de setembro, o festival reúne convidados para oferecer encontros de meditação, yoga, rodas de mantras, oficinas, shows e palestras. Os encontros acontecem via YouTube ou pelo site do evento.

Confira a programação deste sábado:

9h – Como vai funcionar o Festival Camomila/Meditação, com Juliana Furtado;

9h30 – Aula de Yoga com Adriana Gurgel;

15h – Vivência : Como fazer uma boneca de pano, com Dona Jacira;

16h – Palestra: Quando tudo se desfaz – Lidando com a impermanência, com Henrique Lemes;

17h – Musical Show Especial Festival Camomila, com Valéria Oliveira – transmissão ao vivo.