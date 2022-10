Leituras de CLAUDIA: Decoração, terror e mais nas recomendações de outubro

Atualizado em 21 out 2022, 12h52 - Publicado em 22 out 2022, 08h35

Por Joana Oliveira Atualizado em 21 out 2022, 12h52 - Publicado em 22 out 2022, 08h35

“Para examinar as causas da vida, precisamos primeiro entender a morte.” A jovem Mary Shelley tinha apenas 17 anos quando escreveu a frase cujo conceito embasa a criação daquela que é considerada a primeira obra de ficção científica da humanidade: Frankenstein (ou o Prometeu Moderno). No mês do Halloween, esse clássico do terror é uma das indicações de leitura de CLAUDIA. Confira outros destaques:

Frankenstein – Mary Shelley

Já conhecemos a história: fascinado pelo conhecimento científico e um pouco cego pela sua ambição, o Dr. Frankenstein costura diferentes pedaços de cadáveres humanos na tentativa de dar vida a um ser perfeito. Cria, no entanto, o que é considerado um “monstro”. O enredo que é um dos mais referenciados na cultura pop poderia ficar apenas nisso, não fosse a narrativa filosófica da autora, Mary Shelley, que, com sua prosa, propõe reflexões íntimas sobre vida, morte, o bem e o mal. No dia 26 de outubro, CLAUDIA debaterá Frankenstein (Penguin Companhia) na Livraria Gato Sem Rabo, em São Paulo, a partir das 19h. Para além do livro, em si, a história de sua autora, uma pioneira na literatura feita por mulheres e criadora de um novo gênero, também estará em pauta. Compre aqui.

Com Todo o Meu Rancor – Bruna Maia

Continua após a publicidade

No seu primeiro romance, a quadrinista Bruna Maia (conhecida na internet pelas tirinhas sarcásticas) explora os escombros do desamor. Após um término humilhante e dando-se conta de que viveu um relacionamento abusivo, a protagonista, Ana, decide se vingar do ex. Fã de histórias policialescas, ela não poupa esforços para falsificar documentos, desbravar a deep web em busca de itens de espionagem e aprender tudo sobre a prática da anestesiologia. Em Com Todo o Meu Rancor (Rocco), não falta a bem humorada acidez característica de Bruna, mas o livro trata com dureza de temas como machismo e depressão e encarna as angústias de uma geração desencantada com o mercado de trabalho, as perspectivas de futuro e desacreditada do próprio amor, em si. Ao sonhar com “o gosto doce do crime que compensa”, a autora constrói uma narrativa alucinante, que prende da primeira à última página. Compre aqui.

Histórias de Casa – Bruna Lourenço e Paula Passini

15 casas e apartamentos que guardam afeto, memórias e muitos toques especiais. Esse é o recheio do livro Histórias de Casa (Editora Olhares), materialização do trabalho de oito anos realizado por Bruna Lourenço e Paula Passini no blog homônimo sobre decoração e estilo de vida. “Ao abrir este livro, imagine que você está abrindo a porta de entrada de uma casa.

A cada página virada, é como se cruzasse um corredor, adentrasse um novo cômodo ou subisse uma escada. O olhar passeia pelos espaços antes de se demorar em um objeto, as mãos sentem o calor do sol atravessando a janela, o corpo todo sorri com o aroma de café recém-coado se espalhando pelo ar”, convidam as autoras. E a leitura, é, de fato, um passeio inspirador pela intimidade de quem fez do lar um refúgio de beleza e serenidade.