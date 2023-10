Lançamentos de músicas da semana (23/10 a 27/10)

Atualizado em 29 out 2023, 10h29 - Publicado em 29 out 2023, 09h15

É o final de semana dos sustos e travessuras, o que significa que outubro está chegando ao fim. Tem forma melhor de comemorar o Halloween do que comendo doces ao som dos melhores lançamentos da semana?! A seguir, confira os principais destaques!

Nesta semana, estamos de volta à 2014 com o lançamento de 1989 (Taylor ‘s Version), nova versão do álbum de Taylor Swift, que além de significar que o projeto finalmente pertence a cantora. Temos também Gloria Groove, que chega com tudo para conquistar o coração dos brasileiros ansiosos para o Dia das Bruxas com o lançamento da faixa Bruxaria 3000. As novidades não acabam por aí e abaixo temos uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Mais uma semana chega ao fim e em um piscar de olhos, o mês de outubro está acabando, mas não sem antes deixar várias novidades quentinhas no mundo da música! E claro, isso só pode significar mais uma das playlists com os lançamentos da Claudia. Vamos conhecer as novidades musicais? Antes de sua turnê pela América Latina, Taylor Swift deu mais um mimo para os seus fãs e lançou a regravação de seu álbum de 2014 – cujos direitos autorais foram roubados – e chega 1989 (Taylor ‘s Version), com faixas inéditas e um gosto de nostalgia. E também ganhamos uma imersão no mundo das bruxas com o novo single de Gloria Groove, “Bruxaria 300”.

Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify: é só seguir o perfil clicando aqui, ou dar play abaixo:

Vamos conhecer os lançamentos da semana?

1989 (Taylor ‘s Version)

A loirinha chega com mais uma regravação e o disco da vez é 1989 (Taylor ‘s Version), originalmente lançado em 2014. Seguindo a estética perfeita para sair com as amigas nas ruas de Nova Iorque e viver uma vida em “Wonderland”. O projeto chega com as 16 faixas originais, mas surpreende com cinco músicas inéditas – as From The Vault – que foram produzidas na época de criação do álbum, mas não tinham conseguido entrar na lista inicial.

O álbum, anunciado em um dos shows da The Eras Tour em Nova Iorque, é um dos primeiros entre as regravações que não conta com nenhuma colaboração. E dentre as novidades, a música que chocou seus fãs foi “Slut!”, que conta com uma melodia suave e nos inspira a fazer o que queremos apesar dos comentários de outros. E a tem também a regravação de “Bad Blood” com Kendrick Lamar. Esse álbum definitivamente não sai de moda! Ouça abaixo:

E para as fãs de Taylor Swift, a CLAUDIA também tem uma playlist com todos os álbuns regravados e que, oficialmente, pertencem à artista:

Seventeenth Heaven

O grupo de K-Pop Seventeen realizou seu comeback musical durante essa semana com o lançamento do mini-álbum Seventeenth Heaven. O disco conta com oito faixas, além de vir acompanhado de um videoclipe para o single do álbum, “God of Heaven”. A faixa, composta por Woozi, segue uma linha do soul, com algumas vibrações rítmicas do funk, perfeita para um dia ensolarado de diversão . Será que vemos eles performando um dia no Brasil?

E se você não era um “carat” – nome dado aos seguidores da boy band – esse lançamento com certeza vai te convencer a ser fã.

Paranoia

Algum gamer de plantão? O League of Legends acabou de ganhar uma nova música, performada por ninguém menos que as próprias personagens do jogo, que formam o grupo Heartsteel: Ezreal, Sett, Kayn, Yone, Aphelios e K’Sante. Esta não é a primeira vez que a Riot Games inova trazendo bandas no jogo, como fez com K/DA e True Damage. “Paranoia” ainda veio acompanhada de seu próprio videoclipe, e nós já temos entre os nossos favoritos. O projeto é perfeito para aquelas jogatinas eletrizantes e noturnas em que precisamos de foco total e energia para ser as vencedoras.

Bruxaria 3000

É temporada das bruxas, e Gloria Groove sabe muito bem disso com um novo funk futurista! Nada melhor do que comemorar o Halloween com o novo single assustador e eletrizante da cantora – que, inclusive, dá início a nova era de Groove – intitulado “Bruxaria 3000”, em parceria com o MC Alef e Yuri e Yure IDD. E quer ficar ainda mais icônico? A cantora se transformou em quatro das bruxas mais icônicas da cultura brasileira, e também fez referências ao clássico da Xuxa, “Tuculamba”. O projeto ainda conta um sample de “AMEIANOITE”, single dela com ninguém menos que Pabllo Vittar, sendo o hit perfeito para uma boa caça às bruxas.

WHAT JUST HAPPENED

The KID LAROI também chega com novidades quietinhas na última semana do mês, e marca seu retorno depois de 2 anos e meio desde o último lançamento. “WHAT JUST HAPPENED” é o primeiro single de seu novo álbum THE FIRST TIME OUT, que deve sair no dia 10 de novembro, sendo o hit perfeito para noites de confusão e loucura, além de vir acompanhado de um videoclipe extremamente lúdico e emocionante. Agora só podemos esperar para ter o projeto completo em mãos!

Different Kind of Beautiful

Alec Benjamin chega com mais uma de suas baladas românticas que nos fazem sentir especiais – e às vezes até tristes, não é mesmo? Desta vez, o cantor lançou seu mais novo single “Different Kind of Beautiful”, que conta uma batida alegre ao mesmo tempo que se aproveita de letras simbólicas e românticas, descrevendo como seu amor tem um tipo diferente de beleza, que o assusta e o faz querer se esconder. Profundo, não é mesmo?!

ILL WHAT I BLEED

Fãs do Kid Cudi já podem comemorar com o lançamento de “ILL WHAT I BLEED”, primeiro single de seu próximo álbum que, de acordo com tweets recentes do rapper, deverá ser o último da carreira devido a incertezas com o seu futuro na indústria musical. Apesar de estarmos tristes, está na hora de aproveitarmos os próximos – e possíveis últimos – hits de Cudi. A composição conta com o ritmo clássico do artista, com uma letra, de certa forma melancólica, perfeita para aqueles dias em que queremos refletir com uma batida mais contemporânea e animada.

NEM AÍ

PE-DRO SAMPAIO, VAI! O hitmaker Pedro Sampaio volta acompanhado do MC Ryan SP com seu novo single, “NEM AÍ”. Essas é uma das composições feitas para dançar e se soltar durante as festas, com um ritmo de funk tecnológico. O projeto ainda veio acompanhado de um clipe ambientado em uma festa eletrônica, e eles aparecem se divertindo e se soltando no ambiente. Hora de aproveitar!

The American Dream Is Killing Me

Para os amantes de punk rock, a banda americana Green Day retorna nesta semana para surpreender a todos com mais um projeto. Após o anúncio da data de lançamento do 14º álbum de estúdio, a banda liderada por Billie Joe disponibilizou aos fãs o primeiro single dessa nova leva de lançamentos.

A faixa em questão chama-se “The American Dream Is Killing Me” e faz uma clara crítica ao sistema capitalista e até mesmo às redes sociais, como por exemplo o Tik Tok. Programado para ser lançado no início de 2024, o álbum Savoirs marca os 36 anos da banda, que planeja também uma turnê mundial para divulgar o projeto. Estamos animados para acompanhar esta nova era do Green Day!

E os lançamentos podem ter acabado, mas você pode conferir tudo na clássica playlist de lançamentos da Claudia!