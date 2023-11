Lançamentos de músicas desta semana (13/11 a 17/11)!

Mais uma semana chega ao fim, recheada de shows. Entre o encerramento da turnê do RBD no Brasil até a tão aguardada chegada de Taylor Swift, para a The Eras Tour, no Rio de Janeiro. Os shows internacionais não foram a única novidade, temos também diversos lançamentos. Nesta semana, Luísa Sonza dá um ‘alô’ caloroso à morte em seu mais novo single “La Muerte”, além de um lançamento surpresa de Drake, que complementa seu último álbum.

E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits da semana. Dê o play!

Confira as novidades musicais:

Vamos conhecer as novidades? Essa semana damos as boas-vindas para a época natalina, já vamos começar as decorações como novo álbum de músicas natalinas de Sabrina Carpenter, intitulado “Fruitcake”. Por outro lado, Pocah também lançou novidades, como o EP A Braba É Ela 2, que conta com parceria de Pabllo Vittar.

Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify: é só seguir o perfil clicando aqui, ou dar play abaixo:

Vamos conhecer os lançamentos da semana?

La Muerte – Luísa Sonza

Veio aí! Luisa Sonza finalmente liberou uma das músicas bloqueadas do seu último álbum de estúdio, o aclamado Escândalo Íntimo, que foi lançado em agosto deste ano e conta com músicas a serem lançadas. A faixa disponibilizada nesta última terça-feira, (14) chama-se “La Muerte”, um dos primeiros trabalhos da cantora em espanhol e sua primeira parceria com a rapper porto-riquenha, Tokischa.

Luísa já havia dado um pequeno spoiler do que viria por aí durante sua apresentação no palco do Prêmio Multishow, revelando pequenos trechos da música que promete muita coreografia e performances icônicas, no estilo Luísa Sonza que todos nós amamos.

No clipe também lançado esta semana, podemos acompanhar a cantora em sua cama sobrevoando uma floresta sombria e cheia de perigos, convidando os fãs a embarcarem nessa viagem ao escandaloso íntimo de Luísa. Estamos ansiosos para saber o que ainda está por vir, afinal, quatro faixas ainda seguem bloqueadas e sem previsão de lançamento. Libera Luísa!

Fruitcake

Depois do sucesso de “A Nonsense Christmas” nas comemorações natalinas de 2022, Sabrina Carpenter volta com ainda mais hits para passar o Natal com seu novo EP, intitulado Fruitcake – será que vai tocar nas suas festas? E se tratando de Carpenter temos que lembrar que não é qualquer letra natalina. O projeto foi lançado com Sabrina em solo brasileiro, já que será o ato de abertura dos shows de Taylor Swift.

O EP conta com 7 faixas, dentre as quais 6 são inéditas e compostas pela própria artista. A essência do Natal chega de cara nova e é perfeita para os adultos, desde baladas românticas que provam que conhecemos nossos amores melhor do que o próprio Papai Noel que está sempre de olho. Fruitcake ainda conta com a faixa “cindy lou who”, altamente indicada para quem está passando por decepções amorosas durante as festas e precisa de alguém para se identificar com um toque natalino.

Já entramos no clima!

Rockstar – Dolly Parton

Se assim como nós, você também ama clássicos atemporais, esse próximo lançamento com toda certeza será muito especial. Dolly Parton, um dos grandes nomes da música mundial e um ícone fashion dos anos 1970, acaba de lançar o álbum Rockstar, trabalho dedicado ao rock e ao country-rock, ritmos que marcaram os seus mais de 49 anos de carreira trabalhando como compositora e cantora.

Mas não para por aí. Além de contar com faixas inéditas compostas por Dolly como “Rockstar” e “World On Fire”, o álbum lançado nesta última sexta-feira possui participações pra lá de especiais e regravações que só a rainha do country americano poderia oferecer. Entre a lista (extensa) de feat., nomes como de Elton John, Paul McCartney, Lizzo, Debbie Harry, Miley Cyrus e P!ink aparecem entre as 30 músicas disponibilizadas neste inédito.

Vale lembrar que este é o debut de Parton ao mundo rock, um ano após ela receber a indução ao Rock and Roll Hall Of Fame and Museum, título que registra a história de alguns dos artistas e compositores mais influentes no universo do rock e pop. Lendária!

NOVA ERA Part. I

Thiago Pantaleão deu start na nova era com o lançamento da primeira parte do projeto NOVA ERA, que promete marcar um novo começo na carreira do artista, o que será que vem por aí? A primeira parte do lançamento conta com cinco faixas inéditas, dentre as quais “Malícia” e “O Que Eu Ganho” ganharam um videoclipe duplo. Já estamos obcecadas para saber o que mais vamos ganhar nas próximas edições do projeto de Pantaleão!

A Braba é Ela 2

A cantora e funkeira Pocah chega quebrando tudo com o lançamento do seu mais novo EP, o projeto A Braba é Ela 2, continuidade de um dos seus trabalhos mais aclamados, lançado em setembro desde ano. Revisitando suas raízes e exaltando o melhor do funk do Rio de Janeiro, ela se junta com outros grandes nomes do clássico batidão carioca para deixar a trilha sonora do seu verão ainda mais quente e cheia de hits.

Destaque para a faixa “Bandidona”, um feat com ninguém mais, ninguém menos que Pabllo Vittar, Biel e o DJ Papatinho, que prometem fazer você não ficar parado e se divertir muito ao som contagiante do funk e do rave funk. Ao todo, ambos os EPs lançados por Pocah anunciam seu próximo álbum intitulado Cria de Caxias que irá homenagear sua carreira e a comunidade do qual foi palco para o início de todos os projetos da cantora. Com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2024, ficaremos atentas e ansiosas para curtir esse álbum. Vem aí!

For All The Dogs Scary Hours Edition

Após mais de um mês de lançamento de For All The Dogs, Drake volta a nos deixar cheios de faixas e, claro, hits novos com a edição For All The Dogs Scary Hours Edition. Deveríamos ter medo? De jeito nenhum, pois o trabalho, que foi gravado cinco dias após a divulgação do último disco, acompanha 6 faixas inéditas do cantor, como “Red Button”, “Stories About My Brother” e “Wick Man” – na qual faz referência aos filmes de John Wick.

Drake ainda fez uma homenagem a Taylor Swift na faixa “Red Button”: “Taylor Swift é a única que eu já classifiquei / A única que me faria adiar um álbum / O resto de vocês, eu trato como se nunca tivessem feito sucesso”. O rapper ainda conseguiu produzir um EP que se mistura perfeitamente com o último lançamento, dando mais um gostinho do processo criativo de Drake.

Boiadeira Internacional Vol. 3

A boiadeira não dá para encarar! Ana Castela acaba de lançar mais um EP com faixas inéditas para comemorar o seu aniversário de 20 aninhos. Após um ano intenso com muitos shows e lançamentos especiais, a cantora sertaneja liberou a terceira parte de um dos projetos mais ouvidos este ano, o Boiadeira Internacional. E para a alegria dos fãs de Ana, a cantora também lançou um clipe pra lá de especial da faixa “Fronteira”, uma parceria com o cantor de sertanejo e seu namorado, Gustavo Mioto. Que o próximo ano seja especial em dobro para a nossa boiadeira favorita.

Fã incubado

A PRISCILLA não cansa de entregar hits para que a gente se apaixone e dance durante o final de semana! Pela segunda semana consecutiva, a artista aparece nos nossos lançamentos da semana, aos poucos liberando faixas do seu futuro álbum, a desta vez sendo intitulada “Fã Incubado”, que garantimos que somos! E o tema da música? Um ex namorado obcecado pela artista, que vive falando mal pelas costas mas afinal “ser hater é passado”, ele é apenas um fã encubado que ainda não superou o que perdeu.

Definitivamente um novo funk alternativo que chega para nos fazer companhia e mostrar nosso poder, pois PRISCILLA passa a música inteira se enaltecendo, além de relembrar seu talento – e está certa! Já amamos.

Vocation

Esse próximo lançamento tem tudo para ser um verdadeiro hit! O cantor porto-riquenho Ozuna acaba de lançar a sua mais nova faixa em parceria e mixagem do DJ francês David Guetta, conhecido por ocupar os melhores line ups e paradas do Eletronic Dance Music. A faixa “Vocation”, liberada nesta sexta-feira, compõem o mais novo álbum de Ozuna, intitulado Cosmo, e promete altas expectativas para o próximo verão.

Após grandes parcerias de sucesso com Selena Gomez, Cardi B e até mesmo a nossa brasileira Anitta, Ozuna chega para tornar a playlist do seu feriado ainda mais quente e muito animada com o verdadeiro reggaetown. Aumente o som!

exes

Depois do sucesso de seu single “greedy” desde o mês de setembro, Tate McRae volta com mais uma faixa que promete ser a música do verão, intitulada “exes”. O projeto, inicialmente, foi divulgado no TikTok de Tate para criar suspense aos fãs, liberando apenas 30 segundos da canção, e virou um hino instantâneo, com mais de 42 mil usos na plataforma. E hoje finalmente podemos comprovar que a música é um completo sucesso, especialmente para aquelas que tem um ex que jamais se importou com elas e estão prontas para se libertar!

A canção estará no próximo disco da estrela, “Think Later”. Abraços (ou não) para nossos ex!

VÊNUS≠NETUNO

Para você que procura diversificar a sua playlist, a cantora Day Limns é a indicação perfeita para quem procura escutar novas referências da música brasileira. Natural de Goiânia, a cantora e compositora participou da sexta temporada do reality show The Voice Brasil e de lá pra cá, vem conquistando cada vez mais o público que a acompanha fielmente em todos os festivais, shows e os álbuns que carregam conceitos e estéticas autênticos e mega produzidos.

Ela também trabalhou ao lado de cantoras renomadas na cena pop brasileira, como por exemplo Luisa Sonza nos seus últimos dois projetos, o Doce 22 e Escândalo Íntimo, ficando responsável pela composição de faixas como “Penhasco”, “Penhasco2” e “2000 s2”.

Após essa parceria ilustre ao lado da loirinha, Day acaba de lançar o seu mais novo álbum chamado VÊNUS≠NETUNO, passeando por ritmos como o punk rock, o trap e o pop, amarrando o conceito de amor e surrealismo em composições autênticas e dignas de muito sucesso. Esse lançamento e claro, todo o trabalho de Day, definitivamente é uma ótima indicação para animar e inovar a sua playlist.

BONITA

Alguém pediu mais um hit para ouvir debaixo do sol e curtir na areia? “BONITA”, de Daddy Yankee, entrega o beat perfeito para curtir essa onda de calor, com uma água de coco nas mãos e nosso biquíni para nos sentirmos bonitas. O cantor ainda nos ajuda a relembrar todas as coisas boas da vida, e “todo va a estar bien con la mente sana” (em tradução literal, tudo vai ficar bem com a mente sã).

Que bonita a vida é, não é mesmo Yankee?

Amigos

Já não somos amigos, apesar de sempre passar um bom tempo! BIBI, cantora sul coreana, chamou Becky G para unir o ritmo latino com a essência do k-pop, não sabíamos que precisávamos mas já adoramos. A faixa é perfeita para aqueles dias em que queremos voltar aos hábitos do passado, mas precisamos lembrar que não somos mais amigos (e amantes).

E os lançamentos podem ter chegado ao fim, mas você pode curtir todos na nossa playlist semana, não vai perder!