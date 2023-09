Lançamento de músicas desta semana (04/09 a 08/09)!

Mais uma semana chegando ao fim e, com ela, teremos um novo compilado com todos os principais lançamentos musicais desta. Mesmo com o feriado prolongado, os hits não param de chegar e prometem ser a trilha sonora perfeita para o seu fim de semana.

Temos a volta de Olivia Rodrigo com o seu segundo (e muito aguardado) álbum, chamado “Guts”, além de uma regravação nostálgica e imperdível de Marina Sena com a faixa “Ombrim (Ai que Que Delícia O Verão)”, e muitos outros lançamentos especiais que, com toda certeza, vão agitar o seu sábado. Confira:

Lançamentos de músicas da semana

Se você também gosta de ficar por dentro de todas as novidades musicais, aproveite e siga o nosso perfil no Spotify. Por lá você confere as nossas playlists semanais com todos os sucessos dos seus artistas favoritos. Não se esqueça: toda semana, uma playlist nova. Confira os hits:

“Guts”

A queridinha do punk rock atual está de volta! Após dois anos do lançamento de seu primeiro álbum, o Sour, Olivia Rodrigo está pronta para encarar mais uma vez o sucesso.

O álbum Guts chegou prometendo exatamente tudo o que Olivia não entregou em seu primeiro projeto, mas desta vez, ela retorna com muito mais amadurecimento e claro, vários hits.

Entre as faixas disponibilizadas pela cantora, o single “Vampire” se destaca como um dos melhores vocais de Olivia desde o seu debut. Com apenas 20 anos, a cantora já venceu o Grammy de Melhor Artista Revelação em 2021, e desta vez, ela parece estar de olho na próxima rodada de premiações. Voa muito, Olivia!

“Ombrim (Ai Que Delícia O Verão)”

Que saudade estávamos de um hit com cara de verão! Marina Sena é o nome desta semana após surpreender os fãs com o remix de uma das suas músicas mais famosas, a faixa “Ombrim”. Lançada originalmente em 2019, quando a cantora ainda fazia parte do grupo Rosa Neon, “Ombrim (Aí Que Delícia O Verão)” é uma mistura perfeita do brega funk com um forrozinho delicioso, ideal para curtir um sol na praia ou uma festinha com os amigos.

O single também conta com a parceria de Chicão do Piseiro e Roni Bruno, nomes responsáveis por repaginar a faixa e torná-la ainda mais um sucesso nas redes sociais. Estamos esperando ansiosamente pelo verão depois deste lançamento.

“Bongos”

Vai mais uma parceria de sucesso por aí? Cardi B e Megan Thee Stallion, dupla responsável por um dos principais hits de 2020, a faixa “WAP”, repetem a dose e não deixam os fãs desamparados.

Dividindo as rimas no single “Bongos”, as duas não pouparam sensualidade para esta semana. Se você por acaso se sentir um pouco desanimado ou triste, esta é a verdadeira oportunidade de agitar o dia dando um play neste single imperdível. Poderosas!

“Needs”

Carisma e talento não faltam para Tinashe, que disponibilizou esta semana mais um álbum para chamar de seu. O projeto intitulado Needs promete abordar temas mais sensíveis e profundos sobre a vida da cantora.

Para aqueles que procuram um novo artista para acompanhar, vale a pena começar a seguir Tinashe e os seus múltiplos trabalhos na música e na TV. Versatilidade é com ela mesmo.

A playlist pode ter acabado, mas o feriado prolongado ainda não! Aproveite para descansar e curtir as nossas outras diversas playlists disponíveis em nosso perfil no Spotify. Fiquem ligados para uma próxima lista e com todas as principais curiosidades sobre os seus artistas favoritos.